أوكرانيا: لا سبيل لوقف بوتين سوى حظر النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - وأكد كوليبا - فى تغريدة عبر موقع "تويتر" حسب ما أوردته وكالة "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء - الحاجة إلى فرض حظر على الغاز والنفط الروسى وعزل جميع البنوك الروسية عن نظام سويفت.

وأعرب وزير الخارجية الأوكرانى عن تقديره لتعزيز حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبى الخامسة من حظر لواردات الفحم الروسى وإغلاق موانئ الاتحاد الأوروبى أمام السفن الروسية ومشغلى النقل البرى.

واستدرك قائلا "إن الأمر يتطلب فرض حظر على الغاز والنفط وعزل جميع البنوك الروسية عن نظام سويفت لوقف بوتين"، مشددا على أن "الأوقات الصعبة تتطلب قرارات صعبة".