بابا الفاتيكان يدين أحداث بوتشا الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال البابا فرانسيس حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء،" أدين الفظائع المستجدة فى أوكرانيا، والتى من بينها المذبحة التى تعرضت لها مدينة بوتشا".

وجدد بابا الفاتيكان انتقاده للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، رافعا علما أوكرانيا قادما من بلدة بالقرب من العاصمة كييف وقبله، مرحبا بالأطفال الأوكرانيين فوق منصة القاعة التى يلقى فيها خطابه بالفاتيكان فى ختام موعظته.

وكان البابا فرانسيس قد أعلن الأسبوع الماضى أنه ينظر فى إجرائه رحلة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وهو الأمر الذى دعت إليه السلطات المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأوكرانية قد اتهمت القوات الروسية بارتكاب جرائم فى بلدة بوتشا، والتى عثر فيها على نحو 300 قتيل فى مقبرة جماعية، فيما نفت روسيا استهداف المدنيين، ورفضت مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الخاصة التى تشنها فى أوكرانيا.