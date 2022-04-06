عاجل- رومانيا.. إجراء دبلوماسى مفاجئ ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الرومانية، إنه تقرر إعلان عشرة أشخاص يعملون فى سفارة الاتحاد الروسى فى بوخارست غير مرغوب فيهم على الأراضى الرومانية على أساس أن أنشطتهم وأعمالهم تتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

واستدعى وزير الخارجية الرومانى بوجدان أوريسكو، سفير روسيا فى بوخارست فاليرى كوزمين، لإبلاغه بهذا الأمر، بحسب موقع "رومانيا إنسايدر" الإخبارى الرومانى.

وخلال اجتماعه بالسفير الروسى، جدد أوريسكو إدانة الخارجية الرومانية الشديدة للعمليات الروسية فى بوتشا وأماكن أخرى فى أوكرانيا، والتى تقع مسؤوليتها على عاتق روسيا.