عاجل- ألمانيا تطالب بمحاسبة روسيا على أحداث بوتشا

جدة - نرمين السيد -

وأضاف شولتس، أن القوات الروسية ارتكبت مذبحة فى بوتشا، مشيرا إلى أن الناتو لن يشارك فى هذه الحرب مهما حدث.

كما أكد استمرار دعم بلاده لأوكرانيا حتى انسحاب كل القوات الروسية منها، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.