نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع مكرمة رمضان 1443 والفئات المُستحقة للمكرمة الملكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن المواطنين بالمملكة السعودية دائماً ينتظرون مثل هذه الأيام أن تصرف لهم المكرمة الملكية، وذلك لأنه سيتم تسليمها للمواطنين بالفترة القادمة، فحكومة المملكة تحرص دائماً حتى تكون العنصر الأول المساعد لشعبها وتتأكد من عدم تواجد أي شخص يحتاج للمساعدة بالمملكة، وتمد لهم يد العون وتساعدهم في التحمل لأعباء الحياة، ولاسيما بمثل هذه الأيام الصعبة، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنقدم لكم موعد إيداع مكرمة رمضان.

موعد إيداع مكرمة رمضان

إن المكرمة الملكية التابعة للملك سلمان اعتادت الحكومة أن تسلمها للمواطنين المستفيدين من الضمان خلال شهر رمضان، لكي يتمكنوا من أن يشتروا كافة متطلبات الشهر والعيد، ومن المفترض أنه خلال هذا العام سيتم صرفها في منتصف شهر رمضان، أي بالاسبوع الثاني له وهي توزع دائماً بعد صرف معاش الضمان، وتوضع بعد ذلك الأموال بحسابات المستفيدين، ولكنه إلى وقتنا هذا لم يتم التحديد لميعاد الصرف بالتاريخ، ومن المتوقع والأرجح أن تكون خلال 13 رمضان ولكن ليس هناك أي قرار رسمي ثابت حول الموعد.

الشروط اللازمة لصرف مكرمة الملك

توجد شروط محددة من وزارة الموارد للأشخاص الذين يريدون التقديم للحصول على مكرمة الملك سلمان، وإليكم أهم هذه الشروط وهي كالآتي:

أولاً الشخص الذي يريد أن يحصل على تلك المكرمة جنسيته لا بد أن تكون سعودية.

الشخص يكون من المستفيدين للضمان والمستحقين له.

العمر لا يقل عن 18 عام.

الدخل لا يزيد عن 3000 ريالاً سعودياً.

ألا يكون لديه عقار.

أن يكون الأشخاص مقيمين بالمملكة السعودية بمدة لا تكون أقل من ثلاثة أشهر قبل أن يتم تلقي هذا الدعم.

الفئات المستحقة للمكرمة الملكية

هناك بعض الفئات التي تستحق المكرمة الملكية، وهم الأشخاص الذين يستفيدون من راتب الضمان، سواء كان الضمان القديم أو حتى المطور، وإليكم الفئات التي من حقها الاستفادة من صرف المكرمة الملكية وهي كالآتي:

الأشخاص الذين لديهم عجز لا يقدرون على القيام بأي عمل وليس لديهم مصدر.

الأيتام.

الأسر التي لا يوجد لها أي عائل.

السيدات المطلقات والأرامل.

النساء الذي لا يوجد من يعولهم.

كبار السن الغير قادرين على القيام بعمل.

الكبار الذين تخطوا سن الشيخوخة.

المكرمة الملكية

إن المملكة السعودية تقدم مساعدات دائماً للأفراد، ولا سيما الفئات الذين يستفيدون من راتب الضمان فالمكرمة الملكية هي وسيلة دعم هامة أعلن عن تقديمها بشهر رمضان، لتساعد الأفراد على الحياة والاقتصاد الصعب، ولاسيما بعد ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضي.