نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي في المقال التالي
رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية من أكثر الروابط التي تحظى باهتمام الكثيرين من مستفيدي دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa للاستفادة من دعم الضمان، ومنذ انطلاق وتفعيل نظام الضمان الجديد والبحث في ازدياد مستمر عن طريقة التسجيل وشروط الضمان الاجتماعي الجديد، وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه الشروط لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحتى يتم توزيع الدعم بشكل عادل ويؤدي الغرض منه، وقد وضع القائمين على هذا النظام نصب أعينهم تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، للاستفادة من هذه الخبرات ولتلافي السلبيات التي كانت موجودة في النظام القديم.
تحرص المملكة العربية السعودية على توفير حياة كريمة لمواطنيها من خلال العديد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وتعمل على مساعدة الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل على تحمل تكاليف الحياة والتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي، ويمتاز نظام الضمان الاجتماعي الجديد بأنه يعمل بشكل منضبط لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفق شروط وضوابط تم وضعها بعناية شديدة، كما أن النظام الجديد يقوم بتشجيع الشباب القادرين على العمل على البحث عن فرص عمل مناسبة، من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة ومن خلال التقديم في برامج التدريب والتأهيل.
رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية
يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بشكل إلكتروني. عن طريق الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. وبعد الدخول يتم تسجيل البيانات بشكل صحيح. وإرفاق كافة المستندات المطلوبة للتسجيل. مع ضرورة العلم أن صحة البيانات والمستندات مسؤولية مقدم الطلب. وتقوم اللجنة المسؤولة عن فرز الملفات بمراجعة جميع الملفات للفصل فيها.
شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية.
- أن يقل دخل الفرد أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان وهو 1100 للعائل و550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.
- تقديم جميع المستندات المطلوبة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ألا يكون المتقدم مالكاً لأصول ذات قيمة عالية.
- ألا يكون المتقدم مقيم في أحد دور الرعاية والإيواء.
- التزام القادرين على العمل بالبحث عن فرصة عمل مناسبة من خلال منصات العمل المعتمدة.
- الالتزام التام بجميع تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص خدمات الصحة والتعليم.
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