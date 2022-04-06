رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية من أكثر الروابط التي تحظى باهتمام الكثيرين من مستفيدي دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa للاستفادة من دعم الضمان، ومنذ انطلاق وتفعيل نظام الضمان الجديد والبحث في ازدياد مستمر عن طريقة التسجيل وشروط الضمان الاجتماعي الجديد، وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه الشروط لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحتى يتم توزيع الدعم بشكل عادل ويؤدي الغرض منه، وقد وضع القائمين على هذا النظام نصب أعينهم تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، للاستفادة من هذه الخبرات ولتلافي السلبيات التي كانت موجودة في النظام القديم.

تحرص المملكة العربية السعودية على توفير حياة كريمة لمواطنيها من خلال العديد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وتعمل على مساعدة الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل على تحمل تكاليف الحياة والتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي، ويمتاز نظام الضمان الاجتماعي الجديد بأنه يعمل بشكل منضبط لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفق شروط وضوابط تم وضعها بعناية شديدة، كما أن النظام الجديد يقوم بتشجيع الشباب القادرين على العمل على البحث عن فرص عمل مناسبة، من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة ومن خلال التقديم في برامج التدريب والتأهيل.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بشكل إلكتروني. عن طريق الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. وبعد الدخول يتم تسجيل البيانات بشكل صحيح. وإرفاق كافة المستندات المطلوبة للتسجيل. مع ضرورة العلم أن صحة البيانات والمستندات مسؤولية مقدم الطلب. وتقوم اللجنة المسؤولة عن فرز الملفات بمراجعة جميع الملفات للفصل فيها.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد