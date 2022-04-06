نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية تعلن جدول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بعد التعديل الأخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، كشفت وزارة التعليم عن تعديل موعد الاختبارات لطلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، وأكدت الوزارة أن موعد تحديد جدول الاختبارات النهائية يتم إعداده وفق التقويم الدراسي 1443، ويعد الفصل الدراسي الثالث الأول من نوعه علي مر السنوات السابقة فمع بدء العام الدراسي الجاري تم تعديل التقويم ليتضمن 3 فصول دراسية بدلاً من فصلين دراسيين، هذا وقد أكدت الوزارة أن الهدف من إتاحة الفصل الدراسي الثالث هو اكتساب الطلاب المزيد من المعرفة والمعلومات، أليكم تفاصيل جدول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث.

جدول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث

وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفترة الأولى من الفصل الثالث ستبدأ في التاسع من شهر رمضان المبارك لعام 1443 وذلك لجميع المراحل التعليمية الابتدائي والمتوسط والثانوي، إضافة إلي ذلك يتم إضافة أسس تقويم الفترة الثانية لمرحلة الصفوف الأول والثاني الابتدائي والمجتازين لمعاير التقويم، وتضاف درجات العمل العام لكل سنة من السنوات الأولى من الثانوية في نظام المسار والسنة الثالثة ابتدائي إلى السنة السادسة الابتدائية بتاريخ 11 شوال 1443، ومن ناحية أخرى ستبدأ امتحانات الفترة الثانية يوم الأحد 28 شوال 1443 على أن تكون معايير الأداء الوظيفي للصف الأول ومعايير التقييم متوسط ثم ثانوي وابتدائي الموافق العاشر من ذو القعدة 1443، ومن الجدير بالذكر أن الخامس عشر من ذي القعدة 1443 هو آخر يوم لتسليم كشوفات طلاب الثانوية العامة لقسم الامتحانات بعد مراجعتها من قبل مدير المدرسة.

جدول اختبارات الفترة الأولي

كشفت إدارة تعليم حائل عن جدول الأول المتوسط والثاني والثالث، للفترة الأولي والذي سيتم عقده عبر منصة مدرستي التعليمية، ونشرت انفوجرافيك بالجدول والذي تضمن التالي:

وقد نوهت الإدارة إلي موعد الاختبارات والتي سيتم عقدها من الساعة الثانية ظهراً وحتي 12 مساءً عبر منصة مدرستي وأكدت أن زمن الاختبار نصف ساعة لكل مادة.

جدول الاختبارات النهائية

تم الانتهاء من قبل وزارة التعليم السعودية من وضع جدول الاختبارات النهائية، والتي أكدت الوزارة أنها تم تعديلها وفقاً لخطة الوزارة والتقويم الدراسي للعام الجاري، حيث تضمن جدول الاختبارات علي المواعيد التالية:

أما عن توزيع الإجازات بالفصل الدراسي الثالث فقط شملت بداية إجازة عيد الفطر والتي ستكون بتاريخ 24/5، ويتم عودة الطلاب للدراسة الحضورية بعد اجازة العيد يوم 7/10، ثم يحصلون الطلاب علي اجازة مطولة بتاريخ 24،25/10 ثم اجازة مطولة اخري بتاريخ 16-17/11 وتكون نهاية الاختبارات النهائية بتاريخ 1/12 ليتكون السنة الدراسية الولي والأطول علي مر السنوات السابقة.