نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام البنك الاهلي في رمضان 1443 وطرق التواصل مع البنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوام البنك الاهلي في رمضان من الأمور التي تهم كافة عملاء هذا البنك في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت البنك المركزي السعودي جميع المواعيد الخاصة بالدوام سواء بالنسبة لبدء الدوام أو نهايته لجميع البنوك على مستوى المملكة، فالجدير بالذكر أن أوقات الدوام في الأيام العادية تختلف عن أيام شهر رمضان المُبارك نظرًا لمواعيد الإفطار، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل حول دوامه خلال مقالنا هذا.

دوام البنك الاهلي في رمضان

دوام البنك الاهلي في رمضان يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى الساعة الرابعة عصرًا، وتلك المواعيد مُقررة من قبل البنك المركزي السعودي الذي حدد جميع مواعيد دوام البنك على مستوى المملكة العربية السعودية، ولكن مركز الحوالات يبدأ عمله من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 5:30 عصرًا طوال شهر رمضان الكريم.

مواقع فروع البنك الأهلي

يُمكنك الاستعلام عن الأماكن الخاصة بفروع البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية، لابد من اتباع الخطوات التالية:

الذهاب مباشرة إلى رابط موقع البنك الأهلي السعودي.

الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية ثم أكتب اسم المنطقة أو المدينة.

حدد نوع الفرع ثم أنقر على بحث ثم أطلع على الخريطة لتحديد الموقع.

التواصل مع البنك الأهلي السعودي

وفر البنك الأهلي السعودي الكثير من الطرق لكي تتمكن من التواصل من خلاله مع خدمة عملاء البنك في حالة الرغبة في الاستفسار أو تقديم شكاوى أو غير ذلك، وجاءت الطرق على النحو التالي:

لكي تتمكن من الاستعلام عن المنتجات الخاصة بالتمويل لابد من التواصل عبر رقم 920000891.

تواصل عبر الرقم الخاص بالحصول على المنتجات التمويلية وهو 8002441005.

يُمكنك البلاغ أو تقديم استفسار مُعين حول أمر من داخل أراضي المملكة العربية السعودية وهو 8001160131.

لتقديم بلاغ أو شكاوى أو استفسارات من خارج أراضي المملكة اتصل على رقم 00966666279126.

خدمات الصرف الآلي البنك الأهلي

البنك الأهلي يُتيح الكثير من الخدمات عبر أجهزة الصراف الآلي في حال مصادفة عدم أوقات الدوام الرسمي للبنك، وهي: