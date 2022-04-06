نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن اعتراض الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم برنامج حساب المواطن الدعم المالي لآلف الأسر السعودية من المستفيدين وتابعيهم وكذلك المستقلين ، وترعي حكومة المملكة العربية السعودية شؤون المواطنين الأشد احتياجاً للدعم في ظل التغيرات الاقتصادية المستجدة عبر برامج تمويلية فعالة مثل برنامج حساب المواطن ، والذي يصدر نتائج أهلية الاستحقاق في بداية كل شهر ميلادي ، ليتسنى لمستفيدي برنامج حساب المواطن اعتراض الأهلية إن كانت الحالة غير مستحق لهم أو للتابعين علي حسابهم الخاص ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نستعرض لحضراتكم طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن بالخطوات ، والخطوات اللازمة في تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية لحساب المواطن ، وكيفية متابعة طلب الاعتراض المقدم بالصور بحساب المواطن.

حساب المواطن اعتراض الأهلية

يمكن لمستفيدي برنامج حساب المواطن الاطلاع علي نتائج نتائج أهلية حساب المواطن لاستحقاق الدعم في الفترة من 1 إلي 9 من كل شهر ميلادي قبل موعد نزول الدعم يوم 10 كالآتي :

توضح قائمة دراسه الأهلية بعض البيانات كالآتي :

حالة الأهلية أنه ” مؤهل استحقاق – غير مؤهل للدفعة – لم يتم دراسه حالة الأهلية مسبقاً “. ورسالة لم يتم الدراسة تكون لمن لم يكمل طلب التسجيل قبل الموعد الأخير للتسجيل من كل شهر.

كما يوضح التاريخ الدارسة الأهلية وعدد المؤهلين.

كذلك يمكن الاطلاع علي تفاصيل أهلية التابعين وحالات الأهلية السابقة.

كذلك يتاح الاعتراض على نتائج الأهلية في حساب المواطن ، كما نوضح بالفقرة التالية طريقة الاعتراض على نتائج الأهلية لبرنامج حساب المواطن.

تقديم طلب اعتراض علي نتيجة الأهلية

يستطيع المستقلين الاستفادة من الدعم حساب المواطن ، ولمن لديهم حساب وكانت الحالة غير مؤهل ، يمكن تقديم طلب الاعتراض على قرار عدم الأهلية كالآتي :

الدخول لصفحة المستخدم من رابط موقع حساب المواطن. نختار ايقونة دراسة الأهلية كما بالصورة المرفقة حساب المواطن يوضح خطوات الاعتراض. نستعرض أسباب عدم الأهلية للمستفيد أو التابع من أسفل الصفحة جهة اليسار نضغط علي تقديم اعتراض بعد تصحيح السبب ظهر لك.

ويعتبر حساب المواطن من عمليات البحث المهمة في المملكة ، كذا أوضح برنامج حساب المواطن كيفية تقديم اعتراض حساب المواطن ومتابعة طلب الاعتراض على نتيجة الأهلية

كيف أتابع حال الاعتراض الذي قمت بتقديمه؟

يمكن للمستفيد الرئيسي متابعة طلب اعتراض على عدم الأهلية المقدم له أو للتابعين بالخطوات كالآتي :

بعد القيام بتقديم اعتراض ، عليك الدخول الى الصفحة الرئيسية لحسابك.

بعد ذلك عليك الضغط على أيقونة “اعتراضات الأهلية” كما بالصورة المرفقة.

استعلام عن طلبات اعتراض الأهلية

ستظهر لك صحفة جديدة كما بالمرفق التالي .

يمكنك من خلالها معرفة حالة طلب الاعتراض تحت خانة “قرار الاعتراض”.

يمكن الاطلاع علي قرارات الاعتراض كالآتي : وصف جديد ( لم يتم التعامل معه حتى الان ). حال تم القبول (تمكن المستفيد من الدخول في دورة الاهلية القادمة وسيتم تعويضه بأثر رجعي إذا كان مستحقاً من تاريخ نتيجة الاهلية الى تاريخ قبول طلب الاعتراض بحد اقصى خمسة أشهر). تحت الدراسة (يعتبر الطلب تحت التحقق من قبل القسم المختص، وفي هذه لا يدخل المستفيد دورة الأهلية). أما إن كان الطلب مرفوض (بسبب اختلاف المعلومات المفصح عنها في البوابة مع المصادر أو المستند الذي قدم مرفوض لانتهاء تاريخ صلاحيته او المستند المقدم خاطئ). وفي هذه الحال يمكنك تعديل البيانات المختلفة و التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة في حدود الثلاث أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية.



مثال : ذلك إن كنت مستفيد من الدعم ساند وتريد الاستفادة من دعم حساب المواطن ، فيجب عليك تغيير الحالة الوظيفية في سجل حساب المواطن والدخل كذلك.