نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة البداية لحامل اللقب.. موعد مباراة الهلال والشارقة دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والشارقة ، في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، ولحساب جولة الذهاب، يستضيف مساء الجمعة 8 أبريل 2022، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة عربية قوية، تجمع فريقا الشارقة الإماراتي والهلال السعودي ، والتي تمثل تحديًا جديدًا للزعيم السعودي، الساعي إلى التتويج بلقب خامس يبتعد به في صدارة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا ، فيما يأمل الملك الإماراتي في مشاركة تاريخية في الموسم الـ41 من البطولة الآسيوية .

في السطور المقبلة، سنستعرض سويًا كافة التفاصيل والكواليس حول موعد مباراة الهلال والشارقة والقنوات الناقلة ، فضلًا عن تاريخ مشاركات الناديين في دوري أبطال آسيا وإنجازاتهما بها، علاوة على تاريخ مواجهات الهلال والشارقة .

مباراة الهلال والشارقة

ضربة بداية مميزة إذن، تجمع فريقا الشارقة والهلال ، الساعين من أجل تقديم عرض جيد، يليق بكرة القدم العربية بشكل عام، وبالكرة السعودية والإماراتية على وجه الخصوص.

فالهلال الأكثر مشاركة في البطولة يسعى إلى التتويج الخامس بلقب دوري أبطال آسيا ، كي يبتعد أكثر في الصدارة عن أقرب منافسيه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

فيما يطمح الشارقة الإماراتي إلى تقديم عرض مميز يليق بكرة القدم الإماراتية على صعيد البطولة الآسيوية للأندية .

نستعرض في البداية، ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب بطولة دوري أبطال آسيا قبل انطلاق النسخة 41 :

وهذا ترتيب المجموعة الأولى في البطولة الآسيوية للأندية قبل انطلاق مباريات الجولة الأولى:

تجدر الإشارة، إلى أن الأندية السعودية تخوض في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا مواجهات نارية.

تبدأ مساء الخميس 7 أبريل 2022 ، حيث مباراة الدحيل والتعاون .

وتستكمل يوم الجمعة 8 أبريل 2022 ، بـ3 لقاءات، حيث مباراة مومباي سيتي والشباب ، ثم مباراة الهلال والشارقة ، وأخيرًا مباراة الوحدات والفيصلي .

نادي الهلال

مع أصحاب الأرض والجمهور نادي الهلال السعودي نستهل تغطيتنا للحدث الآسيوي المميز.