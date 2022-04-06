عاجل- النرويج تتخذ إجراء ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة "نورواى توداى" النرويجية - أن الدبلوماسيين الثلاثة "قاموا بأنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسى".

وقالت وزيرة الخارجية، أنيكين هويتفيلد، إن "توقيت عمليات الطرد هذه لم يكن بالصدفة، فهو يأتى فى وقت اهتز فيه العالم لأنباء عن انتهاكات القوات الروسية بحق المدنيين، خاصة فى مدينة بوتشا خارج كييف.. من الطبيعى أنه فى مثل هذه الحالة، نولى اهتماما متزايدا للنشاط الروسى غير المرغوب فيه فى النرويج".

وأضافت: "جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا المقربين، سنواصل الوقوف معا ضد العدوان الروسى ودعمنا لأوكرانيا".