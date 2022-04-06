جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة "نورواى توداى" النرويجية - أن الدبلوماسيين الثلاثة "قاموا بأنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسى".
وقالت وزيرة الخارجية، أنيكين هويتفيلد، إن "توقيت عمليات الطرد هذه لم يكن بالصدفة، فهو يأتى فى وقت اهتز فيه العالم لأنباء عن انتهاكات القوات الروسية بحق المدنيين، خاصة فى مدينة بوتشا خارج كييف.. من الطبيعى أنه فى مثل هذه الحالة، نولى اهتماما متزايدا للنشاط الروسى غير المرغوب فيه فى النرويج".
وأضافت: "جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا المقربين، سنواصل الوقوف معا ضد العدوان الروسى ودعمنا لأوكرانيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- النرويج تتخذ إجراء ضد روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.