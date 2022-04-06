عاجل- تصريح إيطالى جديد بشأن النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال ليتّا - فى تصريحات لصحيفة "إل فوليو" الإيطالية، إن "المضى قدما فى هذا الاتجاه يعنى تسريع كل شيء أى يعنى تسريع إنهاء الحرب وتعجيل عمليات السلام". وأضاف المسؤول الإيطالى، أن هذا الأمر يعنى من ناحية أخرى، تسريع عمليات أخرى أيضاً، مثل عملية بناء استدامة للطاقة الأوروبية، ومن ثم، وبحكم توازن جديد وحاسم، تسريع بعض الإجراءات الضرورية التى يتعين تنفيذها لتجنب مرحلة ركود ثالثة.

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