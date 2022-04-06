عاجل:- موعد صرف مكرمة شهر رمضان الضمان الإجتماعي المطور 1443 وشروط الحصول على المكرمة الملكية

موعد صرف المكرمة الملكية لعام 1443 يعد هذا ما يتصدر محركات البحث خلال هذه الأيام من قبل المواطنين السعوديين، وهذا دعم مادي تقرر صرفه لأصحاب الدخل المحدود لكى يتم إعانتهم على مواجهة عناء المعيشة لشراء الاحتياجات والمتطلبات الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تفاصيل صرف المكرمة الملكية، وهذا ما نقدمه لكم من خلال مقالنا اليوم عن تفاصيل صرف المكرمة الرمضانية.

عاجل موعد صرف المكرمة الملكية 1443 لشهر رمضان

المكرمة الملكية هى عبارة عن مبلغ مادي يضاف إلى راتب الضمان الاجتماعي، وذلك يتم تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، وذلك تقدم لمن يستحقها حيث أن الفئة المستهدفة للحصول على المكرمة الملكية هم من مستفيدي معاش الضمان، وسوف يتم صرف الضمان الإجتماعي المطور يوم 13 أبريل 2022 الموافق يوم الاربعاء 14 رمضان 1443، وذلك من المحتمل أن يكون موعد صرف المكرمة الملكية بعد نزول المعاش مباشرة ويعتبر هذا في النصف الثاني من رمضان وذلك تباعا للشروط المحددة.

شروط الحصول على منحة المكرمة الملكية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على المكرمة الملكية؛ حيث يتم صرفه للأشخاص الحاصلين على الضمان الاجتماعي، وهذا لمن تتوافر لديهم الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون الدخل للمتقدم لا يزيد راتبه عن 3000 ريال سعودي.

لا يكون المتقدم ممتلكا لأي من ممتلكات ولا أراضي أو سجلات تجارية أو زراعية ولا تجارية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة وخاصة الثلاث أشهر ما قبل صرف المكرمة.

قيمة المكرمة الملكية 1443 لشهر رمضان

تختلف قيمة المكرمة الملكية التي سوف يتم صرفها بعد معاش الضمان الاجتماعي المطور، وهذا يتم تحديد القيمة على حسب حالة الأسرة وعلى حسب مجموعة من العوامل التي من خلالها يتم تحديد المبلغ المادي من المكرمة الملكية، وهي من خلال الآتي: