عاجل- قد ينهى الحرب.. قرار مفاجئ من بوتين ورسالة لرئيس أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس بوتين أصدر أمرا بسحب قوات الجيش من مقاطعة كييف لخلق ظروف مواتية للمفاوضات كبادرة حسن نية"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وأضاف أن "موسكو مهتمة بموافقة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، على الشروط المقترحة فى المفاوضات، بهدف إنهاء العمليات العسكرية".

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