عاجل- الرئيس الأوكرانى يتهم روسيا بتدمير سفن تصدير المواد الغذائية

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد شدد فى وقت سابق، على أن روسيا ستكون أكثر حرصًا بشأن صادرات المواد الغذائية، وخاصة للدول المعادية، وذلك بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات مختلفة على روسيا.

ونوه بوتين إلى أنه يتوجب على روسيا توخى الحذر بشأن صادرات المواد الغذائية فى ظل نقص الغذاء فى العالم.