عاجل- إصابة 6 أشخاص فى انفجار مسجد بـ كابول

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية خالد زدران -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- إن قنبلة يدوية ألقيت على مسجد "بول خيشتى" الذى يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر فى وسط المدينة القديمة فى كابول، فيما لم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.
ولم تعلن بعد أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
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