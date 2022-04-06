الفئات المعفاة من رسوم المرافقين بالسعودية

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين، فقد حددت إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية بعضاً من الفئات المستثناة من دفع الرسوم الخاصة بالمرافقين التابعين لديهم، حيث يتوجب على كل مقيم من المقيمين داخل الأراضي السعودية أن يقوم بالالتزام بسداد قيمة الرسوم المالية التي تحددها الجوازات نظير تواجد المرافقين التابعين لكل وافد يعمل في السعودية، حتي تكون إقامتهم معتمدة ورسمية والتمتع بكافة الخدمات المقدمة من جانب الحكومة، وقد لاقت الرسوم الخاصة بالمرافقين غضب البعض بسبب الزيادة المالية عما كان يتم تحصيله من قبل، وقد طالب بعض الوافدين بضرورة تخفيف قيمة هذه الرسوم، لذا قامت الجوازات بتوضيح الفئات المعفاة من رسوم المرافقين.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

الحكومة السعودية ممثلة في إدارة الجوازات قد كشفت عن توافر قائمة تضم بعض من فئات المرافقين الذين تم إعفاؤهم من دفع وسداد الرسوم الخاصة باستقدامهم من أجل الإقامة في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه الفئات ما يلي:

زوجة الفرد الوافد الأولى.

يتم إعفاء الأبناء الذكور الذين لم تصل أعمارهم إلي 18 عام وفيما يخص الإناث من أي عمر في حالة إذا كانت الأنثي غير متزوجة.

يتم إعفاء رسوم أصحاب المهن التي تخص العمالة المنزلية.

إعفاء الشركات الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين بها عن أربع أفراد فقط.

تشمل القائمة إعفاء المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ممن يحملون جنسيات من دول مجلس التعاون الخليجي.

الأبناء من الأم السعودية إذا كان الأب غير سعودي.

طريقة حساب رسوم المرافقين بالسعودية

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية قد عملت على توفير طريقة من خلالها يتم حساب الرسوم الخاصة بالمرافقين بواسطة رقم الإقامة الخاصة بالمقيم، ويتم ذلك بواسطة الخطوات المتبعة التالية: