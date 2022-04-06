نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المعفاة من رسوم المرافقين بالسعودية في المقال التالي
الفئات المعفاة من رسوم المرافقين، فقد حددت إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية بعضاً من الفئات المستثناة من دفع الرسوم الخاصة بالمرافقين التابعين لديهم، حيث يتوجب على كل مقيم من المقيمين داخل الأراضي السعودية أن يقوم بالالتزام بسداد قيمة الرسوم المالية التي تحددها الجوازات نظير تواجد المرافقين التابعين لكل وافد يعمل في السعودية، حتي تكون إقامتهم معتمدة ورسمية والتمتع بكافة الخدمات المقدمة من جانب الحكومة، وقد لاقت الرسوم الخاصة بالمرافقين غضب البعض بسبب الزيادة المالية عما كان يتم تحصيله من قبل، وقد طالب بعض الوافدين بضرورة تخفيف قيمة هذه الرسوم، لذا قامت الجوازات بتوضيح الفئات المعفاة من رسوم المرافقين.
الفئات المعفاة من رسوم المرافقين
الحكومة السعودية ممثلة في إدارة الجوازات قد كشفت عن توافر قائمة تضم بعض من فئات المرافقين الذين تم إعفاؤهم من دفع وسداد الرسوم الخاصة باستقدامهم من أجل الإقامة في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه الفئات ما يلي:
- زوجة الفرد الوافد الأولى.
- يتم إعفاء الأبناء الذكور الذين لم تصل أعمارهم إلي 18 عام وفيما يخص الإناث من أي عمر في حالة إذا كانت الأنثي غير متزوجة.
- يتم إعفاء رسوم أصحاب المهن التي تخص العمالة المنزلية.
- إعفاء الشركات الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين بها عن أربع أفراد فقط.
- تشمل القائمة إعفاء المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ممن يحملون جنسيات من دول مجلس التعاون الخليجي.
- الأبناء من الأم السعودية إذا كان الأب غير سعودي.
طريقة حساب رسوم المرافقين بالسعودية
وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية قد عملت على توفير طريقة من خلالها يتم حساب الرسوم الخاصة بالمرافقين بواسطة رقم الإقامة الخاصة بالمقيم، ويتم ذلك بواسطة الخطوات المتبعة التالية:
- يتم الدخول مباشرة إلى رابط الدخول التالي/ وزارة الداخلية.
- يجب أن يتم الدخول إلى التبويب المخصص بخدمات المقيمين بقسم الخدمات الإلكترونية.
- يجب الضغط على قائمة الدخول المنسدلة من الخدمات الإلكترونية.
- ثم النقر على تحديد خدمة (الاستعلام عن رسوم المرافقين).
- اختيار التحديد على (حاسبة رسوم المُرافقين).
- يتطلب الأمر من المستعلم أن يقوم بتحديد المعاملة المراد استخدامها سواء كانت حساب رسوم فقط أو تجديد إقامات أو أي استعلام آخر.
- ثم إدراج جميع البيانات التي تخص حساب الخدمة من حيث عدد المرافقين والبيانات الخاصة بكل مرافق.
- الضغط على تبويب (أحسب)، لتقوم المنصة بحساب قيمة الرسوم المتوقع سدادها إلى الجوازات السعودية في حالة القيام بهذه المعاملة فعليًا.
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