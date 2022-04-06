نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج الشامل 2022 نتائج الدورة الربيعية.. ورابط الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج الشامل الدورة الربيعية، ازداد البحث عن موقع نتائج الشامل الدورة الربيعية من قبل طلاب جامعة البلقاء بالأردن خاصة بعد أن تم الإعلان عند اقتراب موعد إعلان النتائج للطلاب والتي سوف يتمكنوا من الاطلاع عليها من خلال الموقع والرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج الشامل 2022، كما يبحث الطلاب أيضًا عن الموعد المحدد لإعلان النتائج والتي نوضحها من خلال السطور التالية.

نتائج الشامل 2022 حسب الاسم

قامت جامعة بلقاء بعقد امتحانات الشهادة في يوم 12 من شهر مارس الماضي والتي استمرت حتى يوم 30 من نفس الشهر، كما قد أدى الطلاب بالجامعة امتحان الكفاءات لبرنامج الدبلوم والذي قد ابتدأ يوم 12 من شهر مارس الماضي، واستمرت إلى يوم 17 من نفس الشهر، كما تم الانتهاء أيضًا من الامتحان النظري والذي عقد يوم 23 من شهر مارس الماضي، واستمر حتى يوم 30 من نفس الشهر، وإليكم موعد إعلان نتائج الشامل.

موعد إعلان نتائج الشامل الدورة الربيعية

هناك بعض الأخبار التي تنبيء بأن نتائج الشامل الدورة الربيعية قد تظهر في اليوم العاشر من شهر أبريل الجاري، ويتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائج الشامل 2022 الدورة الربيعية من خلال الموقع والرابط المخصص لجامعة بلقاء، ومن خلال الطريقة التي نوضحها في السطور القادمة، فتابعونا على موقع ثقفني.

طريقة الاستعلام عن نتائج الشامل الدورة الربيعية

يمكنك الاستعلام على النتيجة بسهولة من خلال اتباع الرابط الآتي:

أولاً: الدخول على الموقع الرسمي لجامعة البلقاء.

ثانيًا: اختيار وحدة الامتحانات العامة.

ثالثًا: تسجيل كافة البيانات المطلوبة على الموقع بدقة مع عدم ترك أي خانة فارغة.

يتم الضغط على كلمة استعلام، وسوف تبدأ النتيجة بالظهور مباشرة.

ومن الجدير بالذكر أن الجامعة قامت للمرة الأولى بعمل دورات تدريبية مخصصة للطلاب الذين يرغبون في إجراء الاختبارات لإعدادهم للاختبارات وإعلامهم بالمخرجات التعليمية.

ومن الجدير ذكره بأنه سوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشامل 2022 الدورة الربيعية وذلك عقب الإعلان عن ظهور النتائج، ويمكن متابعة هذا المقال بشكل دائم من أجل معرفة أسماء أوائل الشامل 2022 وموعد ظهور النتيجة وخطوات الاستعلام التي سنوفرها إليكم مع التحديث المستمر.

موقع نتائج الشامل حسب الاسم ورقم الجلوس

أكد المتحدث الرسمي باسم جامعة البلقاء أحمد المناصير أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الشامل حسب الاسم ورقم الجلوس 2022 بالدورة الربيعية وذلك يوم الأحد المقبل، وذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي سينعقد فى مركز جامعة البلقاء التطبيقية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وبالتالي يستطيع كافة الطلاب الاستعلام عن نتائج الشامل حسب الاسم.