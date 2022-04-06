نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور وما هي الطريقة والشروط بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور هو أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية, حيث يعد برنامج الضمان الإجتماعي المطور هو أحد أحد أهم برامج الدعم المقدمة من الحكومة السعودية والتي تتيح للمواطنين الحصول علي دعم مادي لكي يعينهم علي المعيشة وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بالعالم أجمع. والحقيقة هي أن الحكومة السعودية تسعى دائما إلي تقديم كافة أنواع الدعم للأسر والفئات الأكثر احتياجا. فقد قدمت العديد من المؤسسات السعودية الدعم المادي والمالي منها علي سبيل المثال لا الحصر الدعم المقدم من مؤسسة قصر الأمير عبد الله بن فهد, وكذلك الدعم المقدم من مؤسسة الوليد بن طلال, كما يقوم الديوان الملكي السعودي بتقديم أيضا برامج الدعم للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا, واليوم تم الإعلان عن برنامج الضمان الإجتماعي المطور والذي سيتن تناول تفاصيله خلال السطور القلية القادمة.

رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

أعلنت الحكومة السعودية في وقت لاحق عن إمكانية القيام بالتسجيل في برنامج الضمان الإجتماعي المطور والذي يمكن من خلاله تقديم الدعم المادي بل وتوفير فرص عمل للشباب أو العاطلين عن العمل لضمان دخل شهري لهم بإذن الله, ولكن تم وضع بعض الشروط والأحكام التي يجب توافرها في الراغبين للاشتراك في البرنامج وهي كالتالي:

الجنسية السعودية شرط أساسي للحصول علي راتب الضمان الاجتماعي المطور ويستثني من ذك المرأة الغير سعودية والمتزوجة من سعودي.

يجب الالتزام بجميع برامج التأهيل والتدريب للضمان الإجتماعي المؤهلة لذلك.

ألا يكون المستفيد مسجل لدي أي برامج دعم أو ضمان اجتماعي أخر.

يجب ألا يكون لدي المستفيد أصول أو ممتلكات ذات قيمة مادية عالية.

أن يكون المستفيد مقيما بالمملكة العربية السعودية ويستثني من ذلك الذين لديهم دراسة خارج البلاد.

كيفية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

يمكن القيام بالتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور في خطوات سهلة وبسيطة وذلك إلكترونياً ودون الحاجة إلي الذهاب إلي أحد مقرات الجهات الحكومية وذلك من خلال النقاط القليلة القادمة: