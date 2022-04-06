عاجل- الصين توجه رسالة قوية لأمريكا بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان - فى تصريح صحفى، حسب ما نشرته الخارجية عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، إنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن فرض العقوبات ضد موسكو إذا كانت جادة بشأن حل الأزمة الأوكرانية.
وأكد تشاو ليجيان: "إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقًا المساهمة فى تهدئة الوضع فى أوكرانيا، فعليها التوقف عن صب الزيت على النار، والتوقف عن التلويح بالعقوبات، وتعزيز مفاوضات السلام حقا".
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