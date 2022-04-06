عاجل- تعطل موقع شركة «غازبروم» الروسية.. هل تم اختراقه؟

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد ندد فى وقت سابق بالإجراءات المتخذة ضد شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" فى أوروبا على خلفية الحرب فى أوكرانيا، وحذر من إجراءات انتقامية محتملة.

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