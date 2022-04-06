المساعدات العسكرية لأوكرانيا‎‎ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - قالت واشنطن، إنها سترسل مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، ليصل مجمل المساعدة إلى أكثر من مليار دولار.

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبى يعدّ حزمة مساعدات لأوكرانيا تبلغ قيمتها 1.2 مليار يورو، فى ظل تصاعد الأزمة حولها.

كذلك، أعلن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، عن مساعدات إضافية عسكرية لأوكرانيا بقيمة 230 مليون دولار، ليرفع إجمالى مساعدات بلاده إلى أوكرانيا 690 مليون دولار، فيما قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، إن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 340 مليون دولار كندى (حوالى 280 مليون دولار أمريكى) من ضمنها تمديد وتوسيع مهمة تدريب الجيش الأوكرانى للمساعدة فى ردع الحرب.

وتعهدت الحكومة النيوزيلندية أيضا بتقديم 5 ملايين دولار إضافية كمساعدات لأوكرانيا، إلى جانب إرسال شحنة من المعدات العسكرية غير الفتاكة.

وذكرت الحكومة - فى بيان- أن نيوزيلندا ستقدم 5 ملايين دولار أخرى كمساهمة عسكرية غير فتاكة لدعم أوكرانيا، لترتفع بذلك مساهمة نيوزيلندا إلى 11 مليون دولار، مشيرة إلى أن المساعدات العسكرية ستشمل 1066 لوحة من الدروع الواقية للبدن و473 خوذة و571 سترة مموهة.