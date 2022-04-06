البابا يندد بالوحشية التى ترتكب في أوكرانيا

ندد البابا، اليوم الأربعاء، “بوحشية تزداد فظاعة” ترتكب في أوكرانيا و”تشمل مدنيين” أيضا في إشارة إلى “مجزرة بوتشا”.
وقال البابا “الأنباء الأخيرة عن الحرب في أوكرانيا تدل على فظائع جديدة مثل مجزرة بوتشا، وحشية تزداد فظاعة ترتكب أيضا في حق مدنيين ونساء وأطفال”.
وذكر البابا فرانسيس في وقت سابق إن فكرة زيارته أوكرانيا قريبًا، تلبية لدعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مطروحة.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي البابا فرنسيس (85 عامًا) إلى أداء دور الوسيط في المفاوضات بين كييف وموسكو وإلى زيارة أوكرانيا التي تواجه عملية عسكرية روسية منذ 24 فبراير/شباط.
كذلك، دعاه رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إلى زيارة أوكرانيا بهدف “إظهار تعاطفه” مع الشعب الأوكراني.
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