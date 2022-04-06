عاجل- إجراء جديد من هولندا ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الهولندى فوبكه هوكسترا، إن السلطات الجمركية فى بلاده حجزت 14 يختا فى ورش بناء سفن، 12 منها فى طور البناء فيما يخضع اثنان للصيانة، فى إطار العقوبات المفروضة على روسيا.
وأضاف الوزير فى رسالة موجهة إلى البرلمان الهولندى "بموجب الإجراءات الراهنة، لا يمكن تسليم هذه السفن أو نقلها أو تصديرها حاليا"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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