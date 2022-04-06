سيارات إسعاف.. إجراء بريطانى جديد لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان نشره الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، أن الأسطول يتألف من نحو 20 سيارة إسعاف تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، وسيوفر الرعاية العاجلة لجرحى العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، ويساعد فى استبدال سيارات الإسعاف الأوكرانية التى فقدت ويعزز مرونة الأسطول الحالى.

وأضاف البيان أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 12 مليون شخص بحاجة حاليا إلى المساعدة الإنسانية فى جميع أنحاء أوكرانيا.

ومن المقرر وصول سيارات الإسعاف الأولى إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، متجهة إلى "لفيف" فى غرب البلاد، حيث سيتم نقلها إلى المناطق الأكثر احتياجا.

يذكر أن هذا التبرع الأخير يأتى بالإضافة إلى 394 مليون جنيه إسترلينى تعهدت بها المملكة المتحدة بالفعل لأوكرانيا، بما فى ذلك 220 مليون جنيه إسترلينى من المساعدات الإنسانية.