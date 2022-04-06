عاجل- حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميشيل، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسى سيكون ضروريا عاجلا أم آجلا. يشار إلى أن المفوضية الأوروبية، كانت قد اقترحت مؤخرًا على دول الاتحاد الأوروبى تشديد العقوبات على روسيا، من خلال وقف مشترياتها من الفحم الروسى.

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