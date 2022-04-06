عاجل- روسيا تتوعد بالرد على طرد دبلوماسييها من أوروبا

جدة - نرمين السيد - أما عن احتمال استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولى، فاعتبرت أن المستوى المهنى للدبلوماسيين الغربيين تدنى وتدهور.

وأضافت أن "حادث بوتشا استفزاز إجرامى عالمى، لأن ما يسمى الدول المتحضرة شاركت فيه وقدمته على أنه حقائق، ما يثبت أنها متواطئة".