عاجل- سيارة تقتحم مبنى السفارة الروسية فى رومانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل إعلام محلية، إن النيران اشتعلت فى السيارة بعد اصطدامها بالسور الذى يحيط بمبنى السفارة، مشيرة إلى أن رجال الإسعاف لم يتمكنوا من إنقاذ السائق الذى توفى فى الحال.

ونقلت وسائل إعلام رومانية عن مصادر أمنية، أنه تم فتح تحقيق لمعرفة حيثيات الحادث، إذ أنه غير مستبعد الرواية القائلة بأن حادث السيارة عند بوابات السفارة الروسية فى بوخارست كان متعمدا.