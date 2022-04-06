نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، بدء مسابقة لمنح وظائف للعمال والمؤذنين عام 2022، باستخدام بوابة الوظائف الحكومية.
نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين 2022
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن عدة وظائف على بوابة التوظيف الرسمية، والتي يمكن رؤيتها هنا (من هنا).
ومن بين الوظائف الشاغرة المعلن عنها من قبل وزارة الأوقاف ما يلي:
- مدير إدارة الأوقاف من الدرجة الأولى (أ).
- مدير إدارة الأوقاف من الدرجة الأولى (ب).
- مدير عام الأمن العام
- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني. مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإداري
- مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب
- نائب المدير العام للإدارة العامة للممتلكات
- نائب مدير عام الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم
- نائب مدير عام الإدارة المركزية للأراضي والأوقاف
مسابقة وزارة الأوقاف 2022 للعاملين والمؤذنين
يمكنك استخدام بوابة الوظائف الحكومية واختيار الجهة التي طلبت الإعلان والمحافظة التي تعيش فيها وطريقة شغل الوظيفة والمجموعة الوظيفية والمجموعة النوعية ومستوى التأهيل والمؤهلات الأكاديمية.
وتظل نافذة طلب الوظيفة مفتوحة حتى 13 أبريل 2022، ويمكن للمتقدمين للوظيفة التحقق من حالة طلبهم عن طريق إدخال رقم الطلب وبطاقة الرقم الوطني. من أجلها تم إجراء التعيينات.
شروط تنافس وزارة الأوقاف على المؤذنين والعمال
وضعت وزارة الأوقاف مجموعة متنوعة من المتطلبات لطالبي العمل، بما في ذلك ما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل أكاديمي جيد يتناسب مع الوظيفة التي يتقدم لها.
- يجب أن يلتزم بقواعد العمل وأن يتحلى بالسلوك المهني.
- يجب أن تكون مغذية.
- يجب أن يكون قد خدم في الجيش أو حصل على شهادة إعفاء.
- إن يكون عمر المتقدم ما بين 30 و 40 سنة.
- اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية المطلوبة وكذلك المقابلة النهائية بنجاح.
- عدم مخالفة أي أوامر وزارة قبل أو أثناء فترة العمل.
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