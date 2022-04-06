عاجل- أمريكا تعلق على موقف الصين تجاه حرب روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى خلال مؤتمر صحفى لها: "أقول فقط إنه إذا كنتم تكررون دعاية الحكومة الروسية والرئيس بوتين، فأنتم فى الجانب الخاطئ من التاريخ".
وجاء ذلك تعليقا على تصريح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون بشأن أوكرانيا، إذ قال إن "الاتهامات بشأن أحداث بوتشا يجب أن تستند إلى الحقائق، ويجب الامتناع عن ادعاءات غير مبررة"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
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