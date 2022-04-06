بوتين يتوعد أوروبا بإجراءات انتقامية جديدة

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من رد انتقامى على الإجراءات التى تم اتخاذها ضد شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" فى أوروبا، على خلفية العملية العسكرية بـ أوكرانيا.





ووفقًا لموقع "سكاى نيوز عربية"، قال بوتين خلال اجتماع متلفز، إن إجراءات قاسية غير مرتبطة بالسوق بما فيها الضغط على شركة "غازبروم" فى بعض دول أوروبا، جعلت الوضع فى قطاع الطاقة بـ روسيا يزداد سوءًا

وحذر الرئيس الروسى من من أن التهديدات فى أوروبا بتأميم الأصول الروسية "سيف ذو حدين".

وكانت قد أعلنت ألمانيا أنها ستتولى الإشراف مؤقتا على شركة "غازبروم جرمانيا" حتى 30 سبتمبر، بهدف تأمين إمدادات الطاقة والبنية التحتية الحيوية وسط تنامى انعدام الثقة بين روسيا والغرب.

والأسبوع الماضى، داهمت عناصر من من وكالة مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى، مكاتب شركة مكاتب "غازبروم" الألمانية، متهمين إياها برفع الأسعار فى أوروبا بشكل غير قانونى.