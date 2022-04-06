اصطدام سيارة ببوابة السفارة الروسية بالعاصمة الرومانية

قالت الشرطة الرومانية إن سيارة اصطدمت ببوابة السفارة الروسية بالعاصمة بوخارست، فجر اليوم الأربعاء، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها ومقتل السائق.
وأوضحت أن السيارة اصطدمت بالبوابة في حوالي الساعة السادسة من صباح الأربعاء لكنها لم تدخل مجمع السفارة.
وأظهر مقطع فيديو في أعقاب الحادث السيارة وهي مشتعلة بالنيران بينما كان أفراد الأمن يجرون في المنطقة.
وذكرت الشرطة أن رجال الإطفاء الذين وصلوا إلى مكان الحادث تمكنوا من إخماد الحريق لكن السائق توفي في مكان الحادث.
ولم ترد معلومات فورية عن دافع محتمل أو تفاصيل أخرى.
واستقبلت رومانيا، التي تشترك في حدود برية طويلة مع أوكرانيا، أكثر من 600 ألف لاجئ منذ غزو روسيا لجارتها.
ومنذ انطلاق الحرب في 24 فبراير/ شباط، تجمع المتظاهرون خارج السفارة الروسية في العاصمة للمطالبة بوقف الهجوم الروسي.
وأمرت رومانيا أمس الثلاثاء بطرد 10 دبلوماسيين من السفارة بعد سلسلة من عمليات طرد المسؤولين الروس عبر دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
وقالت وزارة الخارجية الرومانية إن تصرفات 10 من العاملين بالسفارة، الذين تم الإعلان عن أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم، ”تتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961″.
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