عاجل- إجراء جديد من «تويتر» بشأن حسابات الحكومة الروسية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشركة المالكة لموقع "تويتر" فى بيان، أوردته قناة "فرانس 24" اليوم الأربعاء "أن هذه الحسابات الرسمية لن تكون بعد اليوم محل توصية لمستخدميه فى أى من خاناته، بما فى ذلك عمليات البحث التى يجريها مستخدمو الموقع عبر محرك البحث التابع للمنصة".

وأضافت الشركة: "لن نسهل نشر رسائل الحسابات الحكومية لدول تحد من حرية الوصول إلى المعلومات، وتشارك فى نزاعات مسلحة بين الدول"، لافتة إلى أنه عندما تمنع حكومة الوصول إلى خدمات رقمية، وتستمر بالمقابل فى استخدام هذه الخدمات للتواصل الخاص بها، فإنها تتسبب بخلل فى التوازن.

يذكر أن الشركة الأم لمواقع فيسبوك وإنستجرام "ميتا" فرضت حظرا داخل الاتحاد الأوروبى على حسابات قناتى "آر تى" و"سبوتنيك" الإخباريتين الروسيتين، لتفرض روسيا بدورها قيودا على الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعى الأمريكية الثلاثة.