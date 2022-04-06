عاجل- استبعاد روسيا من عضوية مجلس الأمن (أمريكا تدافع عن موسكو)

جدة - نرمين السيد - قالت المندوبة الأمريكية فى منظمة الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إنه من غير الممكن استبعاد روسيا من عضوية مجلس الأمن الدولى التابع للمنظمة.
وأضافت ليندا توماس غرينفيلد، فى تصريحات لشبكة "MSNBC" الإخبارية: "تم إنشاء مجلس الأمن عقب قيام الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.. روسيا عضو دائم فى مجلس الأمن، هذه حقيقة، لا يمكننا تغيير هذه الحقيقة".
يذكر أن الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، كان قد اقترح فى وقت سابق أن يحل مجلس الأمن الدولى نفسه، أو يستبعد روسيا من عضويته.
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