على طريقة ويل سميث.. فيديو للاعب تنس يصفع خصمه

بعد مرور أقل من أسبوع على حادثة الصفعة التي وجهها الممثل ويل سميث لمقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 كريس روك، تكرر الأمر في مباراة تنس ضمن بطولة للناشئين بغانا.
وصفع الفرنسي مايكل كوامي البالغ من العمر 15 عاما، بعد انتهاء مباراته في الجولة الأولى من بطولة الاتحاد الدولي للتنس لفئة الناشئين في غانا، خصمه الفرنسي رافاييل ني أنكراه، الذي تمكن من هزيمته.
وأظهر مقطع فيديو نشره موقع صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، كوامي وهو يصفع أنكراه بقوة أثناء اقتراب اللاعبين من بعضهما لأداة التحية عقب نهاية المباراة، وسط دهشة الجمهور.
ووفق الصحيفة الإسبانية، فقد اندلع شجار بين الجمهور في أعقاب صفع كوامي لأنكراه.
وأعادت الصفعة التي شهدتها مباراة التنس للأذهان ما فعله النجم ويل سميث الذي فاز بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في "كينغ ريتشارد"، بعدما صفع مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 كريس روك.
ولاحقا أعلن سميث في بيان أنه قرر الاستقالة من أكاديمية الأوسكار، وكتب في البيان الذي نشرته مجلة فارايتي المتخصصة: "لائحة الأشخاص الذين جرحتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والكثير من أصدقائي وأحبائي الأعزاء، وجميع الذين كانوا حاضرين والجماهير العالمية في المنازل".
وأضاف الممثل: "أستقيل من عضويتي في أكاديمية فنون السينما وعلومها وسأقبل أي عواقب يراها مجلس الإدارة مناسبة".
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