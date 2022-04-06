أمريكا تظهر العين الحمراء لـ روسيا: سندافع عن كل شبر من أراضى الناتو

وأضاف كيربى، فى مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الأمريكية: "نريد إرسال رسالة قوية لـ بوتين أن الولايات المتحدة وحلفاء الناتو سيدافعون عن كل شبر من أراضى الحلف".
وتابع: "نحن جادون بشأن متطلبات الأمن الجماعى، ولهذا السبب أرسلت أمريكا 20 ألف جندى إضافى إلى القارة الأوروبية فى الأسابيع الخمس الماضية، كما أضفنا طائرات وسفن فى البحر المتوسط وبحر البلطيق، وكذا قوات برية؛ وسنراقب المشهد عن كثب للتوضيح أننا جادون بشأن متطلبات الأمن الدفاعى".
وأعرب عن اعتقاده بأن العقوبات ضد روسيا بدأت تؤتى أكلها، منوها إلى أن الأوكرانيين يدافعون عن بلادهم ضد الروس بمساعدة الولايات المتحدة ودول أخرى، من خلال التدريب الذى تم القيام به فى السنوات الماضية للقوات الأوكرانية.
وأشار كيربى إلى أن روسيا ستركز على الجزء الشرقى والجنوبى من البلاد فى العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، قائلا "سنرى هذا فى الضربات الجوية والصاروخية التى يقومون بها".
ولفت إلى أن روسيا بدأت فى سحب قواتها بعيدا عن كييف باتجاه بيلاروسيا، مبينا أن كييف لا تزال مهددة بسبب الضربات الجوية والصاروخية.
وقال المتحدث باسم "البنتاجون" جون كيربي: "ما زال هناك تواصل بين الجيشين الروسى والأمريكى عبر الملحقين العسكريين؛ وحان الوقت للروس أن يكون هناك تواصل على مستوى عال".
واستكمل كيربي: "لدينا تواصل يومى مع القوات المسلحة الأوكرانية ونوفر لهم معلومات لكل يوم تساعدهم فى القتال وعلى ملاحقة القوات الروسية".
واعتبر أن الروس بالغوا فى قدراتهم بالتحرك إلى كييف والسيطرة عليها خلال أيام، وقللوا من شأن القوات الأوكرانية وقدراتها على القتال.
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