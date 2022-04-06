إخلاء مطار بـ العاصمة الصربية.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة، إن الشرطة الصربية تجرى عمليات بحث وتفتيش فى المطار بحثًا عن القنبلة.

يشار إلى أن السلطات الصرية تتلقى بشكل شبه يومى، تنبيهات كاذبة بوجود قنابل على متن رحلات الخطوط الجوية الصربية من بلجراد إلى موسكو وسان بطرسبرج.

وعادت بعض الطائرات إلى مطار نيكولا تيسلا، جراء هذه التهديدات فيما خضع البعض الآخر لفحص مضاد قبل المغادرة.

وعلى سياق منفصل، كان قد الرئيس الصربى قال ألكسندر فوسيتش فى 12 مارس الجارى، إن صربيا تعرضت لضغوط بشأن قرارها مضاعفة الرحلات بين بلجراد وموسكو بعد أن إغلاق الاتحاد الأوروبى مجاله الجوى أمام طائرات روسيا.