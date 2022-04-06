نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مميزة لعمل كبسة الدجاج في رمضان في المقال التالي

في هذه المقالة سوف نقوم بشرح طريقة سهلة وبسيطة لعمل كبسة الدجاج اللذيذة. والتي تكون من اشهي الأكلات التي يمكن تحضيرها على سفرتك في شهر رمضان الكريم وأيضا كبسة الدجاج مفضلة لدى الكثير من الشعوب في الدول العربية وبالأخص دول الخليج العربي. طريقة عمل الكبسة بالدجاج المقادير المطلوبة : 1 دجاجة مقسمة إلى اربعه قطع 3 أكواب من الأزر ألبسمتي ويجب أن يكون منقوع في ماء مغلي من قبل نصف كوب من الزبيب 1 معلقة كبيرة من الزيت ويفضل أن يكون زيت زيتون 1 معلقة من السمن 2 بصلة ويجب أن تكون مفرومة 2 ثمرة من الطماطم مفرومة في الخلاط معلقتين من صلصة الطماطم المعلبة أي نوع تفضله 1 معلقة من الكمون معلقة صغيرة من بهارات الكبسة 1 معلقة صغيرة من الكركم 1 لمون اسود مجفف نصف معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة ويجب أن تكون مجففة 2 عود من القرفة 1 معلقة ملح صغيرة أو على حسب الرغبة نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود 2 ورق لورا ربع معلقة صغيرة من القرنفل المطحون 4 حبات من الحبهان طريقة التحضير : نقوم في البداية بإضافة كمية السمن في وعاء وبعد ذلك نضيف البصل ونقلبه حتى يذبل.

نقوم بعد ذلك بإضافة الدجاج إلى البصل ونتركه على النار حتى يصبح لونه ذهبي.

بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الطماطم مع صلصة الطماطم الجاهزة. وأيضا نقوم بإضافة التوابل الموجودة معنا وهى بهارات الكبسة والكزبرة الناعمة. وأيضا الفلفل الأسود والكمون ونصف معلقة من الكركم إلى الدجاج والبصل واستمري في التقليب بضعة دقائق.

نضيف الملح إلى الدجاج ونتركه على نار هادئة حتى يستوى.

نسخن الفرن وتجهزه على درجة حرارة 200.

نقوم بتحضير وعاء صغير ثم نضع به نصف كمية الزيت. ونصف معلقة من الكركم ونقلبه لبضع دقائق وبعد ذلك نقوم بازلته من على النار.

ثم بعد ذلك نقوم بتصفية الدجاج ونضعه في صنية وندهنه بالزيت والكركم التي تم تخضيره من قبل.

نضع صنية الدجاج في الفرن لمدة 30 دقيقة.

في هذه الأثناء نقوم بتحضير الأزر، فنقوم بتحضير وعاء كبير ونضع فيه باقي كمية الزيت وأيضا القليل من الماء ونتركه حتى الغليان. ثم بعد ذلك نصع فيه الأزر البسمتي وكمية مناسبه من مرق الدجاج التي تم تحضيرها من قبل.

نضيف بعد ذلك الحبهان والليمون الأسود والزبيب وأعواد القرفة وورق اللورا إلى الأزر. ونتركه على النار حتى الغليان. ثم نقوم بتهدئة النار وتغطية الوعاء وتركة حتى يستوى.

نقوم بوضع الأزر في طبق التقديم ونصغ فوقه الدجاج ونضعه على السفرة بعد ذلك. وبالهنا والشفا عمر شويل - جدة طريقة مميزة لعمل كبسة الدجاج في رمضان - ثقفني

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