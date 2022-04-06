سلفة فورية من منصة سلفة الالكترونية فى شهر رمضان تصل الى ٥٠٠٠ ريال سعودى بكل سهولة وتعرف على شروطها

اليوم نتحدث عن أهم منصة تمويلية وهي منصة سلفة الالكترونية داخل المملكة العربية السعودية . فإن منصة سلفة تعد من أشهر وأكبر المنصات داخل المملكة العربية السعودية . والتي تقوم بتقديم الكثير والكثير من الخدمات للأسر الفقيرة لكي تساعدهم فى حياتهم المعيشية . وكذلك تقوم المنصة بذلك لتقاوم الظروف الصعبة مع المواطنين السعوديين ؛ وايضا حل أي مشاكل المالية تواجههم في تلك الأيام العصيبة . وايضا بمناسبة شهر رمضان قدمت المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين السعوديين الحصول على سلفة فورية بدون عناء. وكذلك أيضا بكل سهولة يقوم المواطن السعودى بالحصول على تلك السلفة الفورية فى خلال 15 دقيقة فقط أي ربع ساعة فقط . كل هذا بدون التوجه الى الموقع الرئيسى الخاص بالمنصة . وقد خصصت منصة سلفة الالكترونية ايضا خدمة العملاء الخاصة بها للجوء إليها في حالة إذا تغلب عليك شئ اثناء التسجيل . وهي التي سوف تقوم بالرد على كافة الاسئلة وجميع الاستفسارات والتواصل لحل لها معك . فأنه يمكنك بكل سهولة التسجيل عبر المنصة الكترونيا بدون اى مجهود . وبمجرد التسجيل داخل منصة سلفة والحصول على الدعم المالى يمكنك من بعدها تلبية جميع احتياجاتك الشخصية والاسرية وأيضا تسديد أي ديون خاصة بك . أو كذلك عمل مشروع صغير تكفى به احتياجاته واحتياجات أسرك وتحسين معيشته . كما انه تمتاز منصة سلفة بالكثير من المميزات والتي من اهمها ان جميع عمليات التمويل التي تقوم بتقديمها منصة سلفة الإلكترونية جميعها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . وانه ومن خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى . نعرض لكافة متابعينا الكرام الشروط التى يجب اتباعها للحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة . و للعلم منصة سلفة تمنح فقط للمواطنين السعوديين الحاصلين على الجنسية السعودية ولا تمنح لأحد غيرهم .

تعرف على الشروط الخاصة بمنصة سلفة الالكترونية

اولا: اشترط منصة سلفة على المتقدمين الى تلك السلفة أنه يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية . وأن يكون أيضا مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

ثانيآ: يجب ان يكون عمر المتقدم للتسجيل على منصة سلفة الالكترونية يتراوح ما بين ١٨ عاما و٦٠ عاما.

ثالثا: يكون عاملا فى إحدى القطاع العام او القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية .

خطوات التقديم فى منصة سلفة الالكترونية

اولا: على المتقدم التوجه مباشرة الى الموقع الالكترونى الخاص لمنصة سلفة الالكترونية . ثانيا: ادخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم مثل رقم الهوية، الاسم رباعى، الموقع الالكترونى الخاص بة. ثالثا: عند ادخال بياناتك الشخصية، يجب التأكد من صحتها؛ ومن ثم القيام بتسجيل الدخول . رابعا: يجب على المتقدم بعد القيام بارسال طلب التسجيل والضغط على طلب التمويل. خامسا : وعقب ما تقدم من خطوات الضغط على كلمة تمويل شخصي والتي من خلالها اختيار المواطنين السعوديين طلب المبلغ الذي يرغبون به . وكذلك تحديد مدة القسط المناسبة لهم في سد هذا القرض .

فى النهاية عرضنا لجميع متابعينا الكرام عبر موقعنا موقع ثقفنى منصة سلفة الالكترونية، وأهم الشروط الخاصة بالمنصة وكيفية التقديم خطواتها داخل منصة سلفة الالكترونية ونتمنى من الله ان نكون عند حسن ظن متابعينا الكرام وان تنال اعجابكم.