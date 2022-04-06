مصرف الراجحي يقدم عروض تمويلية جديدة على السيارات بدون الحاجة الي تحويل راتب 2022

تمويلات مصرف الراجحي الجديدة في خلال شهر رمضان تختلف عن غيرها من المؤسسات المصرفية الأخرى . فإن بنك الراجحي يعد من أكثر المؤسسات المصرفية تقديما للخدمات داخل المملكة العربية السعودية . وذلك من حيث السرعة في عمليات التمويل . وكذلك ايضا يعد أكثر البنوك شهرة على الإطلاق داخل وخارج المملكة العربية السعودية . ويعد مصرف الراجحي من أقدم المؤسسات المصرفية داخل المملكة . وهذا مايمتاز به مصرف الراجحي من خبرات تتوالى عاما بعد عاما ؛ مما يجعله يتمتع بالكثير من الثقة لدى عملائه . حيث يقدم تمويلات شخصية متنوعة وعديدة . والتي من بينها التمويلات عقارية ؛ وكذلك يقوم بتقديم تمويلات للسيارات أيضا . بحيث يراعي دوما القدرات الشخصية للعميل الذي يتعامل معه ؛ و كذلك ايضا مع ما يتناسب معه من خلال توفير اكثر اريحية بقدر الإمكان في عمليات التقسيط . وجميع تلك التمويلات يقوم بتقديمها لابناء وطنه لكل من يحمل الجنسية السعودية . وليس هذا فقط بل كذلك أيضا للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية . ويتبع دوما مصرف الراجحي احكام الشريعة السلامية في كافة تعاملاته التمويلية . أما عما يدور في مقالتنا اليوم عبر موقعنا موقع ثقفني فسوف نتحدث عن تمويل السيارات المقدمة من مصرف الراجحي 2022 و تلك الخدمات التمويلة تقدم بدون كفيل.

نتعرف سويا الآن على شروط تمويل الراجحي للسيارات

نعلم جيدا أن مصرف الراجحي يعد أحد أهم المؤسسات التمويلية الكبرى داخل المملكة العربية السعودية . كما أنه قام بتحديد بعض الشروط ؛ والتي يجب ولابد أن تتوافر في كل عميل متقدم للحصول على هذه الخدمات . كما أن تلك الشروط ليست معقدة بل هي بسيطة للغاية . ولكن يجب أن تتوافر في كل متقدم وذلك من أجل الحصول على التمويل. والتي سوف نتعرف عليها سويا وهي كالاتي :

اولا : اشترط بنك الراجحي في مسألة تحديد الدخل الشهري الخاص بالعميل المواطن السعودي أن لا يقل عن 1900 ريال.

ثانيا : كما أنه اشترط أيضا على الدخل الشهري للعميل المتقدم على التمويل من الراجحي المقيم داخل المملكة العربية السعودية عن 3000 ريال سعودي.

ثالثا : لابد من دفع 10% من مقدم ثمن السيارة وذلك في حالة تحويل الراتب . أما في الحالة الأخرى وهي عدم تحويل الراتب فسوف تكون النسبة 15% .

رابعا : يجب أيضا دفع رسوم سنوية والتي قدرها مصرف الراجحي وهي حوالي 3% من مبلغ السيارة.

العروض التمويلية للسيارات من بنك الراجحي

وأما بالنسبة للعروض المقدمة من مصرف الراجحي عن تمويلات السيارات فقد حرص دوما على أن تكون تلك الخدمات متميزة دائماً. كذلك يفطن دوما بنك الراجحي بالعمل على مساعدة كافة عملائه . بحيث يقوم بتقديم عروض تمويلية للسيارات والتي يجب أن تتناسب مع كافة الفئات داخل المملكة العربية السعودي، ومن هذه العروض التالي: