نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي الجديد المطور دخول 1443 الشروط ورابط التقديم واستعلام الحالة sbis في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط منصة الضمان الاجتماعي الجديد المطور دخول برقم الهوية 1443 للتقديم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بعد إعلان نفاذه رسمياً من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يمر التقديم على الضمان المطور بعدد من المراحل التي يجب اتباعها بشكل كامل حتى ينتهي المتقدم من تقديم الطلب بنجاح عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق النت، ويجب العلم أن الوزارة أكدت على فتح باب التسجيل والقبول في البرنامج لجميع المواطنين وبعض الفئات الأخرى المستثناة من شرط الجنسية، وبذلك يكون التسجيل متاحاً أمام الكافة، وسيتم دراسة الحالة من جانب الجهة المختصة للتحقق من توافر وانطباق شروط الاستحقاق على الحالة المتقدمة من عدمه، ثم يتم إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق بعد الانتهاء من الدراسة بشكل تدريجي للمتقدمين، ومن خلال المقال يمكنكم معرفة طريقة التسجيل ورابط تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور الرسمي.

الضمان الاجتماعي الجديد المطور دخول 1443

بعد أن تم الإعلان عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور بعد إجراء العديد من التطويرات على البرنامج من جانب الوزارة بشكل رسمي اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين والكل يبحث عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1443.

حيث تم الإعلان عن بدء سريان نظام الضمان الاجتماعي بآلياته الجديدة لتحقيق مزيداً من الاستقرار للفئات الأشد حاجة للمال، وذلك من أجل تغطية احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة ومعيشة كريمة لهم، حيث يتم تقديم الدعم النقدي لهذه الفئات في حال كان الدخل الشهري لأفراد الأسرة لا يغطي الاحتياجات الأساسية لهم، فهنا يستوجب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد لتلبية الاحتياجات الأساسية لهم.

ويأتي ضمن أهداف الضمان الاجتماعي الجديد تحقيق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق لكافة الأسر المحتاجة للدعم الاجتماعي، فهو يعمل على تحقيق الاستقرار المالي وتقديم المساعدة المناسبة للأفراد الأشد احتياجاً، ولم يتوقف الأمر عند تقديم مساعدات نقدية فقط، ولكن يتيح فرص التأهيل والتدريب للأفراد القادرين على العمل، وتمكين القادرين منهم على العمل بتزويدهم بالممكنات التي تعمل على مساعدتهم في الاعتماد على النفس وتعزيز المهارات لديهم.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

أوضحت الموارد البشرية أن عملية التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد تتم فقط من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ولكن كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، وطريقة تقديم طلب كامل البيانات بنسبة 100% بعد إنشاء حساب جديد للمتقدم في المنصة، فمن يرغب في معرفة طريقة التسجيل في الضمان المطور يمكنه ذلك من خلال اتباع التالي:

تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الرابط الرسمي التالي (sbis.hrsd.gov.sa).

وهنا يحتاج إلى الهوية والجوال وتاريخ الميلاد مع ضرورة التأكد من تطابق البيانات المسجلة، وبعد تحقق النظام من تطابق البيانات المدخلة، سيتم إرسال رمز تفعيل الجوال في رسالة نصية، يجب إدخاله والنقر على توثيق، وبعد ذلك تظهر رسالة “تم التسجيل بنجاح”، حيث يمكن تسجيل الدخول باستخدام الهوية وكلمة المرور المنشأة وفق الاشتراطات الموضحة.

النقر على أيقونة الملف الموحد من القائمة الرئيسية ليبدأ المتقدم في تعبئة بيانات الملف وإكمال كافة الخانات الموجودة.

وهنا يتوجب تعبئة البيانات الشخصية والمعلومات الأساسية للمتقدم كاملةً، والإجابة على الأسئلة المطروحة أمامك، ثم تعبئة رقم الحساب البنكي وتأكيده، وهنا يجب التأكد من صحة الرقم وأنه باسم المتقدم الفرد المستقل أو عائل الأسرة، ثم إدخال بيانات السكن والتابعين والدخل الشهري والعمالة والترخيص والممتلكات والتعليم، ثم مراجعة المعلومات بشكل جيد وتأكيدها.

النقر على المنازل من القائمة الرئيسية لتكوين المنزل حتى تكتمل عملية التسجيل في الضمان المطور.

ويجب العلم هنا بأنه يمكن إنشاء أكثر من منزل وإضافة كل تابع للمنزل المنتمي إليه من خلال النقر على “تكوين منزل”، ثم اختيار نوع الوحدة السكنية مستأجر أو مملوك، ففي حال كنت مستأجراً، فيجب إدخال عقد الإيجار ورقمه، وأن يكون مسجلاً على منصة إيجار.

اختيار البرنامج المراد التقديم عليها من خلال النقر على “الذهاب لقائمة البرامج”، ثم اختيار برنامج دعم مستفيدي الضمان.

ومن يرغب في الإطلاع على طريقة التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي الجديد المطور دخول 1443 أو عبر منصة الدعم، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد حساب الضمان الاجتماعي المطور وفق الآلية الجديدة المعلنة من قبل الموارد البشرية، وتبين عدم تجاوز الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة للحد المانع للضمان الاجتماعي، فهنا يستحق المتقدم وأسرته المعاش المقدر للعائل أو الفرد المستقل بمبلغ 1100 ريال، وللتابع 550 ريال، فمن يتساءل عن كم استحقاق الضمان الاجتماعي للفرد، فهذا هو الحد الأعلى لقيمة المعاش.

أما في حال تم احتساب الضمان الاجتماعي للأسرة وكانت النتيجة بأن الدخل الشهري المحتسب لجميع أفرادها للحد الأدنى للضمان، فهنا يصدر قرار اللجنة بعد التأهل لتجاوز الدخل الشهري للحد المانع من الضمان، وعن مراحل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور فتتمثل في التالي:

إنشاء مستخدم جديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال إدخال البيانات المطلوبة. توثيق الجوال وربطه بالحساب. تعبئة الملف الموحد بنسبة 100%، ويتكون الملف من الخانات الآتية (البيانات الشخصية – السكن – الدخل – التعليم – العمالة – الترخيص – الممتلكات – التابعين – تأكيد المعلومات). تكوين منزل. اختيار البرنامج الذي سيتم التقديم عليه، ثم اختيار المنزل.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على “تقديم”، وسيتم عرض المنازل التي قمت بتكوينها في صفحة المنازل، عليك اختيار المنازل التي تريد شمولها بالطلب، ثم إسناد كل تابع في المنزل الذي ينتمي إليه، وفي حال تعدي أحد التابعين سن الـ18 عام، فيجب عليه قبول الارتباط من حسابه حتى يَُضاف للملف الموحد، وأخيراً يتم الإطلاع على الإقرار والموافقة عليه، ثم تأكيد طلب الضمان الاجتماعي الجديد المطور دخول 1443.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور بشروط جديدة تختلف عن شروط استحقاق النظام السابق، فلم يعد البرنامج يعتمد على الحالة الاجتماعية أو سن المتقدم، ولكن يعتمد على الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة المقيمين في نفس المسكن، ووفقاً للشروط المعلنة، فمن المقرر أن يستفيد من النظام المطور للضمان الفئات المنطبق عليها الشروط التالية:

إقامة المتقدم بشكل دائم في المملكة، وأن يكون سعودي الجنسية، وقد تم استثناء ثلاث فئات من شرط الجنسية وهم (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

أن يقل الدخل الشهري المحتسب عن الحد الأدنى أو الحد المانع للمعاش وهو 1100 ريال للعائل و 550 ريال للتابع.

انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة، والالتزام باستيفاء متطلبات الوزارة التي تتعلق بالصحة والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل.

عدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي يتم رعايتها من قبل الدولة، وألا يكون مالكاً لأصول أو ثروات عالية القيمة.

وفي حال تعدد الأسر للعائل أو كان له أكثر من أسرة “زوجتان أو أكثر”، فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، ويجب على المتقدم تسكين كل تابع بالمنزل المنتمي إليه، حيث تتيح الموارد البشرية إمكانية تكوين أكثر من منزل وإضافة كل تابع بمنزله المقيم فيه، وتعتبر خطوة تسكين التابعين من أهم الخطوات التي ستمر بها خلال عملية التسجيل عبر منصة الضمان الاجتماعي الجديد المطور دخول 1443.

ويجب العلم أن الاستحقاق لا يتأثر في حال كان أحد أفرادها مقيماً لغرض الدراسة خارج المنزل أو خارج المدينة التي تقيم الأسرة بها، ولكن وضعت الوزارة شرطاً للاستفادة من هذا الاستثناء وهو شرط العمر، حيث يجب ألا يتعدى سن الطالب 25 عام وألا يقل عن 18 عام، كما يجب عليه قبول الارتباط والموافقة على كونه تابع لعائل الأسرة من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطور الإلكترونية.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

تم إطلاق الضمان الاجتماعي المطور بعد إجراء بعد التعديلات التي من شأنها أن تعود بالنفع على جميع المستفيدين، حيث تم تطويره لكي يشمل فئات لم تكن موجودة بالنظام السابق، وقدمت الموارد البشرية دعوتها لجميع الراغبين في الالتحاق بالبرنامج بضرورة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443، وذلك بعد أن تم نقل خدمات الضمان رسمياً إلى منصة الضمان الجديدة.

وأصبح يستهدف الضمان الاجتماعي الجديد الأسر والأفراد المستقلة الأكثر حاجة دون النظر إلى الحالة الاجتماعية أو السن لصرف الدعم المالي المناسب لهم عند انطباق شروط الضمان المطور 1443، ولم يتوقف الأمر عند تقديم دعم مالي وفقط، ولكنه يسعى إلى تحويل الأفراد المستحقين من محتاجين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم على منصات التوظيف المعتمدة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

حيث يحقق نظام الضمان الاجتماعي الجديد التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق لجميع الأسر المحتاجة للدعم المادي، حيث من شأنه العمل على تحقيق الاستقرار المالي وتقديم المساعدة المناسبة للأفراد الأشد احتياجاً من أجل المساعدة على تغطية الاحتياجات الأساسية لهم، ويتيح أيضاً فرص التأهيل والتدريب للأفراد القادرين على العمل، إلى جانب تمكين القادرين منهم على العمل بتزويدهم بالممكنات التي تعمل على مساعدتهم في الاعتماد على النفس لتحسين القوى العاملة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

يهدف الضمان الاجتماعي المطور إلى تمكين المستحقين لتحقيق الاستقلال المادي، وتوفير ما يلبي الاحتياجات الأساسية للأسرة والفرد المستقل لضمان العيش معيشة لائقة في كافة الأوقات وخاصةً أوقات الأزمات والكوارث، ويتم تقديم الدعم المالي لمن ينطبق عليه شروط الاستحقاق فقط، حيث وضعت الوزارة آليات لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين الفعليين بناءً على مجموع الدخل الشهري المحتسب لجميع أفراد الأسرة المقيمين في نفس المسكن وعددهم.

وبعد عرض كيفية تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد المطور دخول وخطواته، يمكنكم الآن التعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي وفق الآلية المطورة مع معرفة الحد المانع للضمان والحد الأعلى لقيمة المعاش مع توفير مثال على كيفية الاحتساب للتعرف على كم استحقاق الفرد من الضمان الاجتماعي المطور بعد صدور نتائج الأهلية بالقبول في البرنامج.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل جديد 1443

أنشأت الموارد البشرية منصة الدعم والإعانات الاجتماعية لاستقبال طلبات التسجيل في البرنامج المطور للضمان، وقد أكدت على كافة الراغبين بالتسجيل في المنصة ضرورة تحري الدقة عند تعبئة البيانات، حيث تعتمد الجهة المختصة على البيانات المدخلة من المتقدم، إلى جانب البيانات الواردة من الجهات الحكومية ذات العلاقة عند دراسة الاستحقاق والأهلية، لذلك يجب إدخال المعلومات المطلوبة صحيحة.

أما عن التابعين وكيفية إضافتهم، فيتم إضافة التابع بالنقر على الخانة رقم ثمانية، ثم الضغط إضافة تابع جديد واختيار نوع التابع سواء كان قريب أو موصى عليه أو شريك سكن، بعد الضغط على قريب عليك اختيار صلة القرابة وتعبئة الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، ثم النقر على إضافة، ويجب إكمال البيانات لتصبح النسبة 100%، ثم أنقر على إكمال البيانات.

وفي حال اختيار نوع التابع موصى عليه، فيمكن إضافة التابع الموكل تحت رعايتكم أو وصايتكم، ويجب أن يكون التابع ضمن الفئات المستهدفة بالدعم بأن يكون مواطن أو ابن مواطنة أو حامل بطاقة تنقل أو زوجة مواطن أو أم مواطن، وسوف تتحقق الجهة المختصة من صحة الوكالة الشرعية، وهنا يتم إدخال الهوية وتاريخ الميلاد ونوع الصك ورقمه وتاريخ انتهاءه، ورقم الجوال، ثم إضافة المرفق أو الملف من خلال تحميل وثيقة، ثم إضافة.

أما عندما يكون نوع التابع شريك سكن، فيمكن إضافته بالملف الموحد من خلال تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري ورقم الجوال، ثم التأشير في المربع بعلامة صح بجانب سؤال هل توجد صلة قرابة مع رب الأسرة، وهل مسجل كمستأجر فرعي في عقد الإيجار الإلكتروني أم لا، ثم الضغط على إضافة، ولكن يشترط لإضافته أن يكون ضمن الفئات المستهدفة والمخاطبة بالبرنامج، وسوف تتحقق الجهة المختصة من صحة المعلومات المسجلة بالملف.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول 1443

بعد انتهاء المتقدم من تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد المطور دخول 1443، فيخضع طلبه للدراسة لمعرفة هل مؤهل في الضمان الاجتماعي بمعاييره الجديدة أم لا يشمله دعم الضمان، وبعد انتهاء اللجنة من الدراسة يتم إبلاغ المُسجل وإشعاره بالقرار النهائي بعد مرور خمسة وعشرون يوماً من تاريخ تقديمه كحد أدنى، وقد تستغرق عملية الدراسة بعض الوقت، لذا يجب الانتظار حتى تنتهي اللجنة من عملها.

وقد يتم إجراء الزيارة المقررة للمسكن للتحقق من المعلومات المدخلة من جانب المتقدم بالملف الخاص به، ويجب على المتقدم التأكد من صحة البيانات المسجلة، حيث يتم بناء الاستحقاق على البيانات المدخلة في الملف الموحد، كما يجب العلم أن هناك عقوبات على من يقوموا بتعبئة مخالفة للواقع حتى لا يحصل على أموال عامة دون وجه حق، فهذا البرنامج تم إنشاءه من أجل الفئات الأكثر حاجة للمال.

لذلك لم تغفل الوزارة عن إصدار عقوبات على المخالفين لرصدها عدداً من التجاوزات في هذا الشأن، وفي حال الرغبة في الحصول على رابط حساب الضمان الاجتماعي تويتر للتواصل مع مركز العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي عن طريق النت أو الرغبة في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني لتقديم استفسار أو شكوى تتعلق بالتسجيل في نظام الضمان المطور 1443، يمكن ذلك الآن من خلال ثقفني.

الضمان الاجتماعي الجديد للمستفيدين الحاليين 1443

أعطت وزارة الموارد البشرية مهلة للمستفيدين الحاليين بالنظام القديم للتسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، وقد بدأت هذه المدة اعتباراً من تاريخ نفاذ البرنامج، وتستمر لمدة ستة أشهر، وقد أكدت الوزارة على ضرورة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وسوف تتم متابعة عملية التسجيل والانتقال لهم، ومن ثم التواصل مع من تعذر تسجيله في الضمان الاجتماعي 1443.

وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على عدم وجود انتقال تلقائي للمستفيدين الحاليين، حيث يجب عليهم تسجيل مستخدم جديد في منصة الضمان الاجتماعي المطور، ومن ثم التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد من خلال تعبئة البيانات المطلوبة بشكل كامل حتى تصل إلى نسبة مائة في المائة، ومن جانبها أوضحت أن سبب عدم وجود انتقال آلي هو اختلاف البيانات بين النظامين.

كما أكدت الوزارة أيضاً على أنه لن يؤثر التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور على استحقاق المستفيدين من المعاش خلال فترة دراسة الطلب المقدم، وسيتم التحقق من مدى انطباق معايير الاستحقاق والأهلية لديهم، فمن ينطبق عليه شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد، سيصدر في شأنه القرار بالأهلية، وبذلك فليس هناك خوفاً من انقطاع معاش الضمان الاجتماعي في حال تم التسجيل في الضمان المطور 1443.