نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي والروضات لعام 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور، يواصل عملية تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية في الصف الأول الابتدائي 1443 وذلك لجميع الجنسيات في المملكة وفى كافة المدارس الحكومية والأهلية والدولية، حيث يمكن الآن لأولياء الأمور تسجيل أولادهم من خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في الصف الأول الابتدائي 1443، وعملية التسجيل سوف تستمر إلى أن يتم استكمال كافة الشواغر الموجودة بالمدارس.

نظام نور خطوات تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية بالصف الأول الابتدائي:-

وفقاً للخطة الزمنية الصادرة من قبل وزارة التعليم بشأن تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي 1443، فسوف يبدأ السادة أولياء الأمور في تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة من قبل وزارة التعليم في الصف الأول الابتدائي اعتباراً من يوم الأحد الماضي الموافق 27/11/1443، وذلك لمن تقل أعمارهم عن 6 سنوات ، بينما سوف يتم تسجيل خريجي روضات المدارس الدولية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية، وأيضاً خريجي الروضات القادمين من خارج المملكة بجميع الجنسيات في كافة المدارس اعتباراً من يوم 23/1/1444 هـ، وسوف تستمر عملية التسجيل حتى يتم الانتهاء من سد الشواغر الموجودة بالمدارس أو انتهاء عملية التسجيل في تاريخ 17/3/1443 ويمكن للسادة أولياء الأمور التسجيل في الصف الأول الابتدائيمن خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:-

1- الدخول على موقع نظام نور.

2- من الأسفل يتم اختيار رابط التسجيل لولي الأمر.

3- يتم إدخال سجل ولي الأمر ثم أسم المستخدم.

4- يتم اختيار تسجيل طالب جديد.

5- يتم إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة ثم تحديد صلة القرابة وتاريخ الميلاد.

6- يتم تحديد الصف ويتم ذلك بالاعتماد على تاريخ الميلاد الذي أدخله ولي الأمر في الخطوة السابقة.

7- يتم إدخال البيانات الخاصة بالطالب وبيانات السكن والاتصال.

8- يتم اختيار المدرسة حسب إدارة التعليم.

9- أخيراً يتم التأشير على الإقرار والتعهد.

وهناك بعض الحالات التي يسمح فيها نظام نور بالتسجيل عن طريق قائد المدرسة وليس حساب ولي الأمر وهم الطالب أو الطالبة الذين لا يكون لأولياء أمورهم القدرة على التسجيل، وأيضاً الطالب من أم سعودية وأب غير سعودي والطلاب الخليجين وطلاب الرعاية الاجتماعية والطلاب المتجاوزين سن 11 عاماً.