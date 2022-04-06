نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان المطور للعزباء ورابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد في المقال التالي
شروط الضمان المطور للعزباء، هو أهم برامج الدعم المالي لمن يحتاج الحصول على قيمة مالية، من أجل الحياة بطريقة كريمة، داخل المملكة العربية السعودية، ومن أشهر برامج الدعم للأسر السعودية، التقديم على الدعم السكني، واستحقاق تعويض ساند، وغيرها العديد من البرامج، التي تقدم الدعم المالي للمستفيدين، وبمجرد استيفاء الشروط المطلوبة في كل منها، ومن أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي، يجب على المستفيد أن يستوفي الشروط المطلوبة للاستحقاق للدعم، وعند استيفاء تلك الشروط، يمكن للمستفيد استعلام نتائج الضمان المطور، ومعرفة نتائج أهلية الضمان، من خلال الرسالة النصية، التي تفيد بأنه مستحق للدعم وهي رسالة نصها ” لقد تم التحقق بنجاح الضمان المطور”، والتي تعني أنه تم بالفعل التحقق من رقم آيبان حساب البنك، عقب الدخول إلى حسابك، بعد عمل تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور، من خلال التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت.
شروط الضمان المطور لغير المتزوجات
تختلف شروط الضمان المطور للعزباء، عن شروط الضمان المطور للمطلقات، والتي يجب أن تستوفيها أية فتاة، ترغب في الحصول على الدعم من الضمان المطور، ويمكن إجمل كافة الضوابط والشروط المطلوبة فيما يلي:
- يجب أن تحمل الفتاة المستحقة، الجنسية السعودية.
- ويشترط ألا تكون على رأس وظيفة حكومية أو لديها عمل خاص.
- كما يشترط ألا يكون لديها أية ممتلكات أو أية أراضي داخل المملكة أو خارجها.
- ولابد ألا يكون لدى الفتاة من يكفلها وألا يوجد عائلًا لها.
- وأخيرًا لابد أن تتقدم الفتاة المستحقة، بطلب يثبت أنها غير قادرة على العمل بالفعل، ويشمل ذلك الحالات المرضية الخطيرة كذلك.
رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد
- اضغط على رابط تسجيل الضمان الاجتماعي
- وبعد ذلك قم بإنشاء حساب مستخدم جديد عبر المنصة.
- ثم اختر أيقونة حماية المعاشات.
- وبعدها قم بملء البيانات المطلوبة أمامك من خلال الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول.
- ثم اختر مكتب الضمان ومن ثم الفئة.
- وبعدها أضف المعلومات والبيانات المطلوبة بدقة شديدة.
- ثم قم بقراءة كافة الشروط والأحكام، ولا تنس النقر على زر الموافقة.
- وبعدها قم بعمل إرسال لطلبك.
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