نتائج موهبة 2022 استعلام مقياس الموهبة للقدرات العقلية برقم الهوية mawhiba Results

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عمر شويل - جدة ننشر رابط الاستعلام عن نتائج موهبة 2022 برقم الهوية الوطنية أو البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة وكلمة المرور لدخول الملف الشخصي للطلاب، حيث من المقرر وفقاً لإعلان برنامج موهبة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن يتم إطلاق نتائج مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة mawhiba Results يوم الأربعاء بتاريخ الخامس من شهر أبريل الجاري لعام 2022م الموافق لتاريخ الرابع من شهر رمضان لعام 1443هـ، وتتيح مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع منصتها الإلكترونية للطلاب والطالبات لاستخراج درجات مقياس موهبة 1443 فور حلول الموعد المحدد لإطلاق نتائج قياس الموهبة والإبداع.

نتائج موهبة 2022

ظل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في ترقب كبير لإطلاق نتائج موهبة للطلاب المختبرين حتى تم الإعلان الرسمي عن موعد إطلاق نتائج مقياس موهبة 1443 رسمياً من جانب برنامج موهبة البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، حيث ازدادت الاستفسارات خلال الأيام الماضية من قبل الطلاب لحساب خدمة العملاء لبرنامج موهبة حول موعد إعلان نتائج مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة.

وكانت إجابة حساب خدمة العملاء – موهبة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تتمثل في أنه سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب في مقياس موهبة اليوم الأربعاء بتاريخ الخامس من شهر أبريل الجاري، وفور الإعلان عن إطلاق نتائج البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، فسيتم توفير رابط الاستعلام عن نتائج الموهبة عبر موقع المؤسسة.

كما أكد حساب خدمة المستفيدين التابع لهيئة التقويم والتدريب الرسمي على أنه سيتم إرسال نتائج اختبار موهبة لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع بعد أن يتم الانتهاء من عملية التصحيح والتحليل والتدقيق لإجابات الطلاب والطالبات، وتعد المؤسسة هي الجهة المعنية بالإعلان عن نتائج مقياس موهبة 2022.

رابط نتائج مقياس موهبة 2022

تم التأكيد من قبل حساب موهبة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أنه خلال إثني عشر عاماً من الجهود للتعرف والكشف عن الموهوبين في جميع أنحاء المملكة، فقد تم اكتشاف ما يزيد عن مائة وإحدى وستون ألف طالباً وطالبةً من الموهوبين من خلال البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، ويعتبر هذا البرنامج أحدث حراك نوعي بالمجتمع السعودي لتحقيق رؤية 2030.

وقد تم الإيضاح بشكل رسمي أن الجهة المختصة أو المعنية بعرض نتائج الطلاب والطالبات في برنامج موهبة هي مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، حيث يتم الدخول إلى موقع موهبة الإلكتروني، ثم النقر على “حساب الطالبة أو الطالبة الشخصي”، وسيتم الدخول إلى ملف الطالب الذي يتم من خلاله استخراج نتائج موهبة 1443، ويمكنكم دخول الموقع من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط موقع موهبة الإلكتروني (mawhiba.org). رابط موقع قياس الخدمات الإلكترونية (e-services.etec.gov.sa).

درجات مقياس موهبة 1443

يتم إتاحة التسجيل في مقياس موهبة لمرة واحدة فقط في كل عام، ولم تحدد المؤسسة عدد مرات أداء المقياس من جانب الطلاب والطالبات، وتم تحديد صلاحية درجات مقياس موهبة من قبل مؤسسة موهبة، ويمكنكم الإطلاع على الإعلان الرسمي لبرنامج موهبة من خلال التالي:

ينطلق الموهوبون في رحلتهم مع إعلان نتائج #البرنامج_الوطني_للكشف_عن_الموهوبين في عامه الثاني عشر بشراكة تكامليّة بين #موهبة و @moe_gov_sa و @EtecKsa ✨ للاطلاع على النتائج: https://t.co/wpZu6eP69G pic.twitter.com/vlUZp3aCJD — موهبة (@mawhiba) ينطلق الموهوبون في رحلتهم مع إعلان نتائج #البرنامج_الوطني_للكشف_عن_الموهوبين في عامه الثاني عشر بشراكة تكامليّة بين #موهبة و @moe_gov_sa و @EtecKsa



✨ للاطلاع على النتائج: https://t.co/wpZu6eP69G pic.twitter.com/vlUZp3aCJD — موهبة (@mawhiba) April 5, 2022

ويجب العلم أن نتائج موهبة 2022 يتم إرسالها إلى الجهات المستفيدة إلكترونياً، وتتيح هذه الجهات أمام الطلاب والطالبات إمكانية الاستعلام عن نتائج موهبة من خلال الدخول إلى الملف الشخصي للطالب على مواقع تلك الجهات مثل بوابة موهبة الإلكترونية.