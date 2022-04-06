نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مقياس موهبة mawhiba 2022 رابط استعلام نتائج البرنامج الوطني بالسجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام عن نتائج مقياس موهبة mawhiba 2022 برقم الهوية للطلاب والطالبات المختبرين عبر موقع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع الرسمي أو عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية النتائج برقم الهوية الوطنية أو برقم السجل المدني، حيث من المقرر أن يتم إطلاق نتائج موهبة 2022 للقدرات العقلية المتعددة يوم الأربعاء بتاريخ السادس من شهر أبريل لعام 2022م، ومن خلال ثقفني نوفر رابط دخول بوابة موهبة الإلكترونية الرسمية، بالإضافة إلى رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية الرسمي للاستعلام عن نتائج قياس موهبة 1443 بعد الإعلان عنها رسمياً من جانب المؤسسة.

نتائج مقياس موهبة mawhiba 2022

أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق نتائج قياس الموهبة للقدرات العقلية المتعددة لجميع الطلاب والطالبات المختبرين عن بُعد والمحوسب “مقرات” وإرسالها بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتحليل والتدقيق لإجابات المختبرين إلى موهبة المعنية بإعلانها في الموعد التالي:

إعلان نتائج مقياس موهبة اليوم الأربعاء بتاريخ الخامس من شهر رمضان 1443هـ الموافق لتاريخ السادس من شهر أبريل لعام 2022م.

وقد تم التأكيد من جانب حساب موهبة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أنه خلال إثني عشر عاماً من الجهود للتعرف والكشف عن الموهوبين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، فقد تم اكتشاف ما يزيد عن 161 ألف طالباً وطالبةً من الموهوبين عن طريق البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، ويعتبر هذا البرنامج أحدث حراك نوعي بالمجتمع السعودي لتحقيق رؤية 2030.

رابط استعلام نتائج مقياس موهبة 1443

تم الإعلان من قبل الحساب الرسمي لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع عن إعلان نتائج مقياس موهبة أو نتائج البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الثاني عشر بالشراكة التكاملية مع كلاً من وزارة التعليم عام وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

يمكنكم الحصول على رابط دخول موقع قياس النتائج برقم السجل المدني الإلكتروني الرسمي، والحصول أيضاً على رابط دخول موقع موهبة الرسمي للإطلاع على نتائج الطلاب في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين 2022، كما يمكن الإطلاع على البرنامج الذي تستهدفونه لمعرفة أخر التفاصيل من خلال التالي:

رابط موقع موهبة الإلكتروني (mawhiba.org). رابط موقع قياس الخدمات الإلكترونية (e-services.etec.gov.sa).

ينطلق الموهوبون في رحلتهم مع إعلان نتائج #البرنامج_الوطني_للكشف_عن_الموهوبين في عامه الثاني عشر بشراكة تكامليّة بين #موهبة و @moe_gov_sa و @EtecKsa ✨ للاطلاع على النتائج: https://t.co/wpZu6eP69G pic.twitter.com/vlUZp3aCJD — موهبة (@mawhiba) ينطلق الموهوبون في رحلتهم مع إعلان نتائج #البرنامج_الوطني_للكشف_عن_الموهوبين في عامه الثاني عشر بشراكة تكامليّة بين #موهبة و @moe_gov_sa و @EtecKsa



✨ للاطلاع على النتائج: https://t.co/wpZu6eP69G pic.twitter.com/vlUZp3aCJD — موهبة (@mawhiba) April 5, 2022

كما أعلن حساب موهبة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق نتائج الطلاب المختبرين في كانجارو موهبة للرياضيات في تاريخ الثاني عشر من شهر أبريل الجاري لعام 2021م.

نتائج قياس موهبة 1442

بعد أن يتم الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب في مقياس موهبة 2022، يتم إرسال درجات الطلاب إلى الجهات المستفيدة بشكل إلكتروني، ويستطيع الطالب الذي أدى الاختبار الإطلاع على نتيجته عن طريق الحساب الشخصي للطالب على مواقع تلك الجهات الإلكترونية أو عبر موقع موهبة الرسمي.

ويتم تطبيق اختبار مقياس الموهبة على ثلاث مستويات من الطلاب بمراحل التعليم العام بالمملكة وهم طلاب المستوى الأول (الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي)، وطلاب المستوى الثاني وهم (الصف السادس الابتدائي – الصف الأول والثاني المتوسط)، وطلاب المستوى الثالث وهم (طلاب الصف الثالث المتوسط – طلاب الأول الثانوي).

ويجب العلم أن اختبار موهبة يتم عقده مرة واحدة فقط على مدار العام، ولم يحدد المركز الوطني للقياس والتقويم عدد مرات أداء اختبار مقياس موهبة، كما يتم تحديد صلاحية نتائج اختبار قياس موهبة من قبل مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.

طريقة الاستعلام عن نتائج موهبة

يتم الاستعلام عن درجات الطلاب المختبرين في موهبة للقدرات العقلية عبر موقع موهبة الإلكتروني الذي يتم الدخول إليه من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، ثم النقر على “حساب الطالب الشخصي” للدخول إلى ملف الطالب على منصة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع.

وسوف يطلب الموقع من الطالب تعبئة البيانات الشخصية التي تتمثل في (رقم الهوية أو البريد الإلكتروني – كلمة المرور)، ثم النقر على دخول، وسيتم عرض درجات مقياس موهبة 2021م للطلاب والطالبات الذين تم اختبارهم، ووفقاً للموعد المحدد من جانب موهبة للإعلان عن النتائج، فسوف يتم إطلاق نتائج مقياس موهبة mawhiba 2022 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم.