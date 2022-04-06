فرض حظر تجوال فى هذه الدولة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا بعد تظاهرات نظمتها شركات نقل تخللتها أعمال عنف وسلب ونهب، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.
وأكد بيدرو كاستيو، رئيس البلاد، أن حظر التجوال يظل ساريا لمواجهة أعمال العنف التى أثارتها بعض الجماعات، ومن أجل استعادة السلام والنظام.
وكانت صدامات اندلعت بين المتظاهرين والشرطة فى البيرو أمس الأول الإثنين، فى عدة مناطق خلال إضراب لشركات النقل، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والرسوم وكذلك أسعار المواد الغذائية.
وتخلل التظاهرات السلمية أعمال نهب فى متاجر بجنوب البلاد وشرقها، كما تم إضرام النيران فى عدة نقاط لتحصيل الرسوم فى طريق "بان أميريكانا".
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