نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور شروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور شروطه ، هذا هو موضوعنا اليوم الذي سوف نتحدث عنه بالتفصيل بكل ما يخص نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المملكة العربية السعودية، حيث أننا سوف نتحدث عن بعض النقاط الهامة التي تخص هذا الموضوع، كما أننا سوف نجيب على بعض التساؤلات التي تهم الكثيرين ومنها ما هي شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد؟ وكيـفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد؟ وماهو راتـب الضمان الاجتماعي ؟ وماهي لائحة الضمان الاجتماعي المطور الجديد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ؟ وغيرها من الأسئلة التي سوف نجيب عنها اليوم من خلال مقالنا اليوم عن الضمان الاجتماعي و شروطه، فتابعونا …..

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد :

حيث يعتبر برنامـج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، من أهـم الخدمات الجديدة الإلكترونية والتي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية.

حيث توجه وزارة الموارد البشرية هذا النظام إلى الأسر السعودية والتي تكـون بحاجة للاستفادة من خدمات هذا النظام لإمدادهم بالدعم المادي من أجل تحسين حالتهم المعيشية و للعمل على توفير الحـد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للأسرة المستحقة للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي تحقيق الاستقلال المالي للأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود و تقديم حياة اجتماعية كريمة لهم ، وكذلك من أجل مساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار و المعيشة، ومساعدتهم من خلال توفيـر فرص التأهيل والتدريب على الإنتاج، بالإضافة إلي تقديم خدمات البحث عن فرص عمل مناسبة بالتعاون أيضاً مع صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك بعد التأكد من توفر شروط الضمان الاجتماعي المطور لهذه الأسر.

ولهذا يوجد هناك الكثير من التساؤلات من قبل الموطنين السعوديين المستحقين والمستحقات في المملكة العربية السعودية للضمان الاجتماعي، والذين يبحثون عن طريقة التقـديم على الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجـديد :

قام مجلس الوزراء السعودي بناءً على ما أطلقته وزارة المـوارد البـشرية والتنمية الاجتماعية بتعديل بعض الشروط الخاصة بالضـمان الاجتماعي المطور، حيث يخص هذا برنـامج الأسر السعودية الفقيرة في المملكة والتي هي في حاجة للدعم المادي، والعمل على تغطية كافة المتطلبات الأساسية لكل مستحقي الدعم المالي النقدي.

كما أوضحت وزارة المـوارد البشـرية والتنمية الاجتماعية من خلال موقعها الرسمي القيام ببعض الإجراءات و التعديلات الجـديدة المتعلقة بشروط الضمان الاجتماعي الجـديد للمطلقات و الحصول عليه.

حيث قات هذه التعديلات بمساعدة العـديد من المواطنين والمواطنات السعوديات في القيام بسرعة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجـديد 1443 ، والحصول على راتـب الضمان الاجتماعي المطور المتوافق مع شروط وأحكام نظام الضمان المطور الجـديد، لذلك يرغب الكثيـر من الأفراد المتقاعدين السعوديين بالاطلاع على شروط الضمان الاجتماعي الجـديد 1443 المطلوبة للمتـقاعدين للحـصول على الضمان الاجتماعي الـجديد.

حيث دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة مستحقين معاشات الضمان الاجتماعي عن البدء في عملية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجـديد، ولذلك بدأ الكـثير بعملية البحث عن لائحة الضمان الاجتماعي الـجديد التي تم توافرها من خلال موقع وزارة الموارد البشرية وأيضاً أهـم شروط استحقاق المعاش للحـصول على الضمان الاجتماعي الجـديد المطور.

ما هي شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديـد المطور :

حيث أنه لابد من أن تتوفر عدة من الشروط لكى يمكنك الحصول علي الضمان الاجتماعي المطور ومن هذه الشروط الأتي :

حيث يعتبر من أهم وأول الشروط هو حصول الشخص على الجنـسية السعودية أن كان يرغب في الحصول على معـاش الضمان الاجتماعي المطور الجـديد.

أيضاً كما يجب أن يكون مقيما إقامة دائمـة بداخل المملكة العـربية السعودية.

يجب أن يكون مستوفي متطلبات وشروط وزارة الموارد البشرية السعودية والمتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأولاد، وكذلك الالتزام ببرامج التأهيل والتدريب الخاصة بنظام الضـمان الاجتماعي بالإضافة إلى عملية التوظيف للأفراد.

الإقامة خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة للدراسة فهذا الأمر لن يمنع استحقاق الأسرة للمعاش الضمان المطور.

أن لا يقل الدخـل المحتسب للفرد السـعودي المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للراتب الضمان وهو 1100 ريال للعائل و550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة المستفيدة بنظام الضمان الاجتماعي المطور.

لا يكون الشخص مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التابعة للمملكة العـربية السعودية.

إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق راتبا مستقلا.

يجب أن لا يحوز على أصول مالية ذات قيمة عالية.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجـديد:

حيث يمكنك الانتقال مباشرة إلى رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور على شبكة الإنترنت من خلال موقع الوزارة الرسمي.

ثم انقر على إيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك اضغط على إنشاء حساب جديد أو من خلال التسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للضمان الاجتماعي المطور الجـديد . بعد ذلك اختر الخدمات الإلكترونية ثم النقر على حماية المعاشات.

وبعد إكمال كل الإجراءات السابقة قم بالضغط على رمز تسجيل الدخول للخدمة الإلكترونية.

ثم قم بتحديد مكتب الضمان مع تحديد الفئة . وإضافة كافة المعلومات والبيانات الشخصية المطـلوبة بشـكل صحيح ودقيق.

وقراءة كل الشـروط والأحكام المذكورة أمامك في الموقع والموافقة عليها بالتأكيد.

ثم انقر على زر إرسال.

ما هي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور :

حيث يستفيد من مـعاش الضمان الاجتماعي المطور الجـديد كل مواطن سعودي أو مقيم أفأمة دائمة في المملكة العربية السعودية باستثناء : زوجة المواطن السعودي ومطلقته أو أرملته ممن لهم أبناء سعوديين.

وذلـك بشرط أن تقيم المـرأة وأبناءها إقامة دائمة في المملكة مع تـوفر لها إقامة سارية المفعول.

كذلك أبناء الأرملة المطلقة السعـودية من زوج غير سعودي الجـنسية ، بشرط أن تكون أفأمتهم إقامة سارية المفعول في المملكة.

بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام ، على شرط أن تكـون بطاقة التنقل سارية المفعول.

راتب الضمان الاجتماعي المطور في السـعودية:

حيث يتم تحديد المعاش عن طريق جمع قيمة الدخـل أو المرتب الشهري لجميع أفراد الأسرة . ثم نقوم بتحديد خصم 50% من قيمة هذا الدخـل الشهري وأضافه هذا الدخـل إلى مجموع الدخـل غير المكتسب وذلـك باستثناء برامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقات . حيث يقارن مجموع هذا الدخـل المحتسب بالحد الأدنى للراتب وفقا للاستحقاق الشهري المعتمد في نظام الضمان الاجتماعي لعدد أفراد الأسرة ( وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة و 550 ريال سعودي لكل فرد في الأسرة ).

ما هي حالات إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد :

حيث توجد بعض الحالات التي تؤدي إلى وقف معـاش الضمان الاجتماعي المطور التي أشارت إليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني نتيجة لارتكاب مخالفة أو غياب أحد شروط الضمان الاجتماعي ومن أهمها الأتي :

إذا لم يتم توافر أحد الشـروط المـطلوبة والتي أتاحتها وزارة الموارد البشرية في الفرد المسـتفيد من الضمان المطور.

وضع بيانات خاطئة أو معلومات شخصية غير صحيحة عن الفرد المسجل في الضمان الاجتماعي.

حيث انه لابد من تحديد بيانات المسـتفيد من الضمان الاجتماعي بشـكل شهري وفي حالة عدم تحديث هذه البيانات سوف يقوم النظام الاجتماعي بإيقاف صـرف معاش الضمان الاجتماعي.

أيضا في حالة قدرة المـستفيد من الضمان الاجتماعي عن العـمل وبدء ظهور التكاسل وعدم القيام بأي مهنة فسوف يقوم نظام الضمان الاجتماعي المطور بإيقاف صـرف المعاش وقطعه عنه.

في حالة توفـير عرض عمل مناسب ولم يقبل المستفيد من الضمان الاجتماعي القيام به فسوف يقوم نظام الضمان الاجتماعي بإيقاف صـرف المعاش له.

وفي حالة طلب تنازل معاش الضمان الاجتماعي أيضاً لشخص أخر سوف يتم إيقاف صـرف معاش الضمان الاجتماعي المطور له.

وختاماً نود أن نكون قد أفدناكم بالمعلومات المناسبة عن نظام الضمان الاجتماعي وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المملكة العربية السـعودية وكيفية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة وماهي حالات إيفاق صرف الراتب للضمان الاجتماعي الجديد المطور في المملكة.