نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل رياض الأطفال وطلبة الصف الأول الابتدائي 1444هـ في نظام نور ومواعيد التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي 1444 هجرية، وطلاب رياض الأطفال 1444 في نظام نور للعام الدراسي 1444 / 2022 الكترونياً وذلك من خلال مواعيد محددة نستعرضها بالتفصيل عبر هذا التقرير عن تسجيل رياض الأطفال في نظام نور بكل سهولة، حتى يسهل على أولياء الأمور تسجيل أبنائهم الطلاب، وفى حال واجهتكم مشكلة في تسجيل رياض الأطفال أو طلبة الصف الأول الابتدائي يمكنكم التواصل عبر مركز الاتصال بوزارة التعليم ١٩٩٩٦ وذلك لحل كافة المشكلات المتعلقة بتسجيل رياض الأطفال وطلبة الصف الأول الابتدائي في نظام نور الإلكتروني.

التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية عبر نظام نور

يمكنك البدء في التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم بداية من 16 /9 / 1443 هجري وحتى 23 / 9/ 1443 هجري، بداية من 6 سنوات مع اقل 90 يوماً كحد أدنى وحتى سن 11 عام و3 اشهر كحد أعلى.

المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية المطبقة للبرامج في نظام نور

يبدأ التسجيل من 16 /9/ 1443 ويستمر التقديم حتى اكتمال الشواغر أو إغلاق موعد التسجيل أو انتهاء الموعد حتى 17 / 3/ 1444، بداية من 6 سنوات أو قال ب90 يوماً، حتى 11 سنة وثلاثة اشهر.

تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور للمدارس الحكومية

يبدأ التسجيل من 7 / 10 / 1443 ويستلزم التسجيل حتى اكتمال العدد أو انتهاء التسجيل في 17 /3/ 1444، ويبدأ التقديم من سن 6 سنوات أو اقل ب90 يوماً ويستمر حتى 11 سنة وثلاثة اشهر.

تسجيل رياض الأطفال في نظام نور

يبدأ التسجيل من 28 / 10/ 1443 ويستمر التسجيل خلال العام الدراسي، من مر 3 سنوات فيما دون السادسة.

وأما تسجيل خريجي الروضات لجميع المدارس فيبدأ التسجيل من 27 /11/ 1443 ويستمر التسجيل حتى إتمام الشواغر، أو نهاية الموعد وإغلاق التسجيل في 17 /3/ 1444.

تسجيل جميع خريجي الروضات

يبدأ التسجيل في نظام نور من 1/23/ 1444 ويستمر التسجيل حتى انتهاء الشواغر، وإغلاق التسجيل 17/ 3/ 1444، لمن تقل أعمارهم عن 6 سنوات ب180 يوم.

التسجيل في نظام نور

يمكنكم الآن البدء في تسجيل رياض الأطفال 1444 وكذلك تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر نظام في المواعيد المحددة التي قمنا بعرضها بالتفصيل، عبر هذا التقرير الموضح بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عن البدء في التسجيل في هذه المواعيد التي تم طرحها.