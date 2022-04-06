طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وشروط الالتحاق

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد بخطوات ميسرة فقد أتاحت وزارة الموارد والتنمية البشرية السعودية الالتحاق بالبرنامج حتى يصل الدعم إلى مستحقيه من فئات الشعب محدودي الدخل من أجل تسهيل الحياة عليهم، وتوفير ما يلزمهم من متطلبات المعيشة مثل الأكل ، والشرب ،ودفع فواتير المياه والكهرباء والغاز في ظل ارتفاع الأسعار في المملكة الناتج من التوسعات الجديدة لتحقيق أهداف رؤية 2030 لمواكبة التطور العالمي، واستحداث الأنظمة الإلكترونية، واستخدام التكنولوجيا.

طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

من أهم الأهداف التي تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها من خلال نظام الضمان الاجتماعي لمطور عام 1443 هي مساعدة المواطنين السعودين الأشد فقرا من مستحقي الزكاة، من خلال توفير الحياة الكريمة التي تلبي جميع حاجاتهم،وترشيد الدعم ليصل للطبقات المعدمة من خلال:

توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي.

توفير برامج تدريبية لرفع كفاءتهم.

تقديم الدعم المالي.

رابط تسجيل دخول موقع الضمان الاجتماعي المطور1443

وزارة الموارد البشرية أتاحت للمواطنين طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443عن طريق رابط تسجيل دخول موقع الضمان الاجتماعي المطور إلكتروني لتسهيل التقديم للحصول على الدعم عبر شبكة الأنترنت بعد تفعيل الخدمة ويتم الالتحاق بعد توافر عدة شروط.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd

عند تحديث البرنامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت على موقعها الإلكتروني عدد من شروط الضمان الاجتماعي المطور ، والتي يجب أن تتوفر عند التقدم للحصول على دعم الضمان الاجتماعي وهي كمايلي:

يكون الموظف سعودي وحامل للجنسية السعودية. الإقامة بالمملكة ، ويستثنى من هذا الشرط المرأة الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعودين -المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل يحمل الجنسية السعودية-الأبناء للمرأة المطلقة أو أرملة من زوج غير سعودي – وأيضا الأيتام، والأرامل ولهم أبناء أيتام، والمعاقين والذين يملكون بطاقات التنقل. لا يكون الموظف المتقدم مقيمًا في أي من مراكز الإيواء الحكومية التابعة للدولة مثل مراكز الرعاية الاجتماعية والسجون والمستشفيات . يجب أن تنطبق على الموظف معايير استخدام الثروة والامتلاك لتوزيع التعويض الممنوح له حسب الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية . يجب ألا يمتلك الموظف أموال أو أصول لها قيمة. ألتزام الموظف بمتطلبات الوزارة التي ترتبط بالتعليم والصحة للأبناء التوظيف للقادرين من الأسرة وبرامج التدريب أن يقل الدخل المقرر للموظف عن الحد الأدنى للمعاش 1100 ريالًا سعوديًا ، و550 ريالًا سعوديًا لفرد من أفراد الأسرة.

خطوات التسجيل الجديد في نظام الضمان الاجتماعي