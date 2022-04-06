ألمانيا: عواقب وخيمة بسبب نقص الغاز جراء الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال مولر، إنه لا يستبعد اتخاذ قرارات سيكون لها عواقب وخيمة على الشركات والوظائف وسلاسل التوريد فى مناطق بأكملها.

وأضاف: "تعمل الوكالة على جمع البيانات التى تساعد فى اتخاذ القرار الأمثل".

وأكد المسؤول الألمانى ضرورة خفض سكان ألمانيا استهلاك الغاز، قائلًا إن خفض خفض درجة حرارة الغرفة بدرجة واحدة، يمكن تقليل استهلاك الغاز بنسبة 6%.

وأوضح أنه يتعين على الجميع ترشيد استهلاك الغاز فى الوقت الحالى، وأن قلة احتمال تفعيل المستوى الثالث من خطة الطوارئ، متوقفة على التزام عدد كبير من الأشخاص بذلك.