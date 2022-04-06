جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال مولر، إنه لا يستبعد اتخاذ قرارات سيكون لها عواقب وخيمة على الشركات والوظائف وسلاسل التوريد فى مناطق بأكملها.
وأضاف: "تعمل الوكالة على جمع البيانات التى تساعد فى اتخاذ القرار الأمثل".
وأكد المسؤول الألمانى ضرورة خفض سكان ألمانيا استهلاك الغاز، قائلًا إن خفض خفض درجة حرارة الغرفة بدرجة واحدة، يمكن تقليل استهلاك الغاز بنسبة 6%.
وأوضح أنه يتعين على الجميع ترشيد استهلاك الغاز فى الوقت الحالى، وأن قلة احتمال تفعيل المستوى الثالث من خطة الطوارئ، متوقفة على التزام عدد كبير من الأشخاص بذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا: عواقب وخيمة بسبب نقص الغاز جراء الأزمة الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.